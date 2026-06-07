قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه يعتذر لكل من تأخر صرف معاشه، مؤكدًا أن هذه الأزمة لن تتكرر مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الهيئة صرفت نحو 85 مليار جنيه قيمة معاشات شهري مايو ويونيو بعد تبكير موعد الصرف.

وأضاف رئيس الهيئة خلال تصريحات مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "من ماسبيرو"، عبر القناة الأولى، أن الهيئة تقدر دور مجلس النواب ولا توجد أي خلافات معه، موضحًا أنه لا يملك أن يرفض المثول أمام البرلمان، بل على العكس مستعد للذهاب والتحدث مع النواب بكل شفافية.

وأوضح أنه أرسل خطابًا رسميًا لمجلس النواب لنفي ما تردد بشأن تعطل صرف المعاشات على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن النظام الحالي للتأمينات الاجتماعية مر عليه أكثر من 45 عامًا وكان لا بد من تحديثه لمواكبة التطورات.

وأشار إلى أن الهيئة تعاقدت مع شركتين عالميتين لإنشاء نظام تأمينات جديد أكثر كفاءة، لافتًا إلى أن زيادة المعاشات ستبدأ اعتبارًا من أول يوليو بعد إقرار النسبة رسميًا، وأن الهيئة تعمل على حل الملفات المتأخرة الخاصة بالمعاشات خلال أسبوعين.

وأكد رئيس الهيئة أن الأجهزة التنفيذية تعمل على ضمان انتظام الصرف وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، مشددًا على أن التحديثات الجديدة ستسهم في رفع كفاءة النظام وضمان وصول المستحقات في مواعيدها دون تأخير.