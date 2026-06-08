مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
20:30

المصري

مباريات ودية - منتخبات

فرنسا

- -
22:10

إيرلندا الشمالية

كأس رابطة الأندية

زد

- -
17:00

وادي دجلة

جميع المباريات

إعلان

بعد تعرضه لأزمة صحية.. طبيب النرويج يكشف تفاصيل الحالة الصحية لإريكسن

كتب : يوسف محمد

12:41 ص 08/06/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أزمة صحية لإريكسن (5) (1)
  • عرض 7 صورة
    أزمة صحية لإريكسن (2) (1)
  • عرض 7 صورة
    أزمة صحية لإريكسن (6) (1)
  • عرض 7 صورة
    أزمة صحية لإريكسن (7) (1)
  • عرض 7 صورة
    أزمة صحية لإريكسن (4) (1)
  • عرض 7 صورة
    أزمة صحية لإريكسن (3) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مورتن بوسين طبيب منتخب الدنمارك، تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها لاعب المنتخب كريستيان إريكسن، خلال مباراة المنتخب الودية اليوم أمام أوكرانيا.

وكان النجم الدنماركي كريستيان إريكسن تعرض لأزمة صحية، في مباراة منتخب بلاده الودية أمام الدنمارك، بعدما سقط على أرضية الملعب دون تدخل من أحد وسط صدمة من الجميع. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وتسببت إصابة إريسكن في إلغاء مباراة الدنمارك وأوكرانيا، بعدما قرر الحكم عدم استكمال المباراة، بعد الإصابة القوية لإريكسن.

تفاصيل إصابة كريستيان إريكسن

وقال أريكسن في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الدنماركي: "الحالة الصحية للاعب مستقرة ونجح في مغادرة أرضية الملعب بنفسه، منظم ضربات القلب المزروع للاعب منذ الأزمة الصحية السابقة له يعمل بشكل طبيعي حاليا".

وأضاف: "اللاعب فقد الوعي لفترة بسيطة، لكنه استعاد وعيه سريعا، سيخضع لفحوصات طبية إضافية خلال الساعات المقبلة، لمعرفة أسباب تعرضه لهذه الأزمة الصحية ونحن على تواصل مستمر مع اللاعب".

واختتم طبيب منتخب الدنمارك تصريحاته: "إيريكسن بخير وطلب نقل تحياته لجميع اللاعبين، وإبلاغهم بأن حالته الصحية جيدة".

أقرأ أيضًا:

"بعد هدفه أمام السيليساو".. نجم البرازيل السابق يوجه رسالة لمصطفى زيكو

سوء تأسيس.. أول تعليق من ميدو على خطأ مهند لاشين في ودية البرازيل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إصابة إريكسن كريستيان إريكسن منتخب الدنمارك كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

رسالة أمريكية عاجلة إلى إسرائيل بعد الهجوم الإيراني.. ماذا تضمنت؟
شئون عربية و دولية

رسالة أمريكية عاجلة إلى إسرائيل بعد الهجوم الإيراني.. ماذا تضمنت؟
4 أبراج قد تجذب المال والفرص بسهولة خلال الفترة المقبلة
علاقات

4 أبراج قد تجذب المال والفرص بسهولة خلال الفترة المقبلة
نشرة التوك شو| التأمينات تعتذر عن تأخر المعاشات ومحامية نخنوخ تكشف تفاصيل
أخبار مصر

نشرة التوك شو| التأمينات تعتذر عن تأخر المعاشات ومحامية نخنوخ تكشف تفاصيل
أمام البحر.. أحدث ظهور لـ إنجي المقدم في إيطاليا والجمهور يعلق - صور
زووم

أمام البحر.. أحدث ظهور لـ إنجي المقدم في إيطاليا والجمهور يعلق - صور

"الكلاب كلت أصابعها".. العثور على طفلة رضيعة في مقابر الخليفة
حوادث وقضايا

"الكلاب كلت أصابعها".. العثور على طفلة رضيعة في مقابر الخليفة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

إيران تعلن شن ضربات صاروخية على إسرائيل وتحذر من الرد
النيابة تواجه صبري نخنوخ بفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب