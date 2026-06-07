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الرئيس السيسي يتفقد مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة -(صور)

كتب : أحمد عبدالمنعم

09:32 م 07/06/2026
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    الرئيس السيسي يتفقد مقر القيادة الاستراتيجية (2)
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    الرئيس السيسي يتفقد مقر القيادة الاستراتيجية (3)

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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وصرّح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الجولة التفقدية المُفاجئة للسيد الرئيس إلى مقر القيادة الاستراتيجية جاءت في إطار المُتابعة الدقيقة لسير الأعمال، وكذا التأكيد على مدى جاهزيتها في مختلف التخصصات، حيث تُشكل نقلة كمية وكيفية في تطوير القدرات العسكرية للقوات المسلحة.

وذكر السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس تفقد أيضاً خلال جولته بمقر القيادة الاستراتيجية، مقر الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث التقى بعدد من طلبة الأكاديمية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع خلال لقاءه بطلبة الأكاديمية العسكرية سير المنظومة التعليمية والبرامج التدريبية بالأكاديمية.

كما أجرى الرئيس حواراً تفاعلياً مع الطلاب حول الأنشطة التدريبية التي يمارسونها، مؤكداً سيادته ضرورة بذل أقصى جهد ممكن، مع أهمية التطوير المستمر لقدراتهم.

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السيسي عبدالفتاح السيسي مقر القيادة الاستراتيجية

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