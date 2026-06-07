قررت وزارة الصحة والسكان تعديل تكليف 80 طبيبًا من المكلفين بمحافظة أسوان، ونقل تبعيتهم من مديرية الشؤون الصحية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع أسوان.

وقالت الوزارة، في قرار رسمي، إنه تقرر تعديل تكليف الأطباء المشمولين بالقرار للعمل بالهيئة العامة للرعاية الصحية فرع أسوان اعتبارًا من 6 يونيو 2026، بدلًا من العمل بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

ويأتي القرار في ظل أزمة تشهدها منشآت هيئة الرعاية الصحية بأسوان، بعدما تعذر إخلاء طرف عدد من أطباء التكليف الذين انتهت مدة تكليفهم القانونية، والبالغة عامًا كاملًا بالإضافة إلى شهرين احتياطي، تمهيدًا لالتحاقهم بحركة النيابات، بسبب عدم وصول دفعات جديدة من الأطباء لتغطية احتياجات العمل داخل الوحدات الصحية.

وشدد القرار على عدم احتساب الفترة من تاريخ صدور التكليف وحتى تاريخ استلام العمل ضمن مدة التكليف، في حال عدم مباشرة الطبيب العمل، ما لم يكن مجندًا بالقوات المسلحة، وفي هذه الحالة تُحتسب مدة التجنيد ضمن مدة التكليف.

كما نص على أنه في حال تسلم الطبيب العمل بجهة التكليف، يتم إخلاؤه من الأعمال الموكلة إليه وتوجيهه لاستلام العمل بالهيئة العامة للرعاية الصحية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمويل درجاته المالية وفقًا للقواعد المنظمة.

وأثار القرار انتقادات بين عدد من أطباء التكليف بمحافظة أسوان، الذين أعلنوا رفضهم له، معتبرين أنه صدر بصورة مفاجئة ودون مراعاة للرغبات التي سجلوها خلال إجراءات التكليف الرسمية.

وقال الأطباء، في بيان لهم، إن تحويلهم من مديرية الشؤون الصحية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية تم بشكل إجباري، رغم قبولهم مسبقًا للعمل بمديرية الشؤون الصحية وفقًا لنتائج التكليف المعلنة، مطالبين بإلغاء القرار والإبقاء على جهات التكليف التي ظهرت لهم رسميًا.