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الفيلم الوثائقي "هشام بركات.. حكاية المستشار الشهيد" قريبًا

كتب : أحمد عبدالمنعم

11:41 م 07/06/2026

المستشار هشام بركات النائب العام الراحل

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أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الفيلم الوثائقي "هشام بركات.. حكاية المستشار الشهيد"، وعرضه قريبًا.

يأتي ذلك تزامنًا مع الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، الذي ارتقى شهيدًا في التاسع والعشرين من يونيو 2015، إثر عملية إرهابية خلال الحرب التي خاضتها الدولة المصرية ضد الإرهاب.

يوثق الفيلم مسيرة المستشار هشام بركات، منذ نشأته في حي السكاكيني بالقاهرة، مرورًا بتخرّجه في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وعمله في النيابة العامة، وصولًا إلى توليه منصب النائب العام عقب سقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية. ويتناول الفيلم أبرز المحطات والقضايا التي باشرها على مدار عقود من العمل القضائي، وما عُرف عنه من نزاهة وانضباط في أداء واجبه، مستعرضًا دوره أثناء توليه منصب النائب العام في حقبة صعبة، وكاشفًا عن تفاصيل العملية الإرهابية التي استهدفته، من واقع أوراق التحقيقات واعترافات الإرهابيين.

ويقدم الفيلم شهادات هامة لعدد من أفراد أسرة المستشار/ هشام بركات، إلى جانب مشاركة عدد من القضاة والكتاب والخبراء. ويأتي هذا العمل احتفاءً بسيرة رجل قانون كرّس حياته للعدالة، وترك بصمة بارزة في تاريخ القضاء المصري، وكذلك تذكيرًا للأجيال الجديدة بجرائم الجماعات الإرهابية، والتضحيات التي قدمتها الدولة المصرية لاستعادة الأمن والاستقرار.

لمستشار هشام بركات

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هشام بركات فيلم وثائقي حكاية المستشار الشهيد

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