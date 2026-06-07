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جمال عوض: لا خلافات مع البرلمان ومستعد للمثول بشفافية

كتب : حسن مرسي

11:54 م 07/06/2026

جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين ال

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قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن عدم حضوره اجتماع مجلس النواب الأخير جاء نتيجة تعرضه لوعكة صحية ونزلة برد حالت دون مشاركته، مؤكدًا أنه على استعداد كامل للمثول أمام البرلمان في أي وقت والرد بشفافية على استفسارات النواب بشأن منظومة التأمينات الاجتماعية.

وأضاف عوض خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "من ماسبيرو" عبر القناة الأولى، أن ما تردد بشأن تعطل سيستم التأمينات على مستوى الجمهورية لا يعكس الواقع، مشددًا على أن المنظومة تعمل بشكل طبيعي ولم تتأثر الخدمات المقدمة للمواطنين أو أصحاب المعاشات.

وأوضح أن الهيئة خاطبت مجلس النواب رسميًا لتوضيح الحقائق، ونفت في خطابها ما أثير حول وجود توقف أو تعطل واسع النطاق أثر على صرف المعاشات أو الخدمات التأمينية.

وفيما يتعلق بالأرقام التي أثيرت بشأن الإنفاق على نظم التأمينات، أكد عوض أن مبلغ مليار و300 مليون جنيه لا يخص تطوير السيستم الإلكتروني، وإنما يمثل جزءًا من الموازنة الاستثمارية للهيئة، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق الفعلي على تطوير البنية الرقمية ونظم المعلومات تجاوز ملياري جنيه خلال السنوات الماضية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن خطة التطوير تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتحسين الأداء وتيسير حصول المواطنين على الخدمات التأمينية، مؤكدًا أن جهود التحديث مستمرة لضمان تقديم خدمات أكثر استقرارًا وكفاءة للمستفيدين.

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