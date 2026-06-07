توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة غدًا الإثنين على كافة أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات.

وأوضحت الهيئة أنه يسود غدًا طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة إلى حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وتابعت: "ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 36 درجة، والإسكندرية 31 درجة، وأسوان 41 درجة

وجاءت درجات الحرارة كالتالي: