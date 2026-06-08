أعلنت الخطوط الملكية الأردنية، اليوم الاثنين، إلغاء رحلاتها المتجهة إلى العراق، بالإضافة إلى الرحلات الصباحية المجدولة إلى سوريا ولبنان، في ضوء إغلاق المجالات الجوية العراقية والسورية واللبنانية، وما نتج عن ذلك من قيود تشغيلية أثرت على حركة الطيران في المنطقة.

أوضحت الشركة في بيان صحفي، أنها تتابع التطورات الإقليمية بشكل مستمر، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة وهيئة تنظيم الطيران المدني، وتتخذ قراراتها التشغيلية استنادا إلى التقييمات الفنية والأمنية المعتمدة، وبما يضمن المحافظة على أعلى مستويات السلامة والأمن التشغيلي.

أكدت الملكية الأردنية، أن بقية رحلاتها المجدولة من عمّان تواصل عملياتها كالمعتاد ووفق الجداول المعتمدة، مع استمرار مراقبة المستجدات وتقييم أي تأثيرات محتملة على شبكة رحلاتها.

أشارت الشركة إلى أنها ستواصل إطلاع المسافرين على أي تعديلات قد تطرأ على جداول الرحلات أو العمليات التشغيلية فور اعتمادها، داعيةً المسافرين إلى متابعة حالة رحلاتهم من خلال الموقع الإلكتروني للملكية الأردنية والقنوات الرسمية للشركة.

جددت الملكية الأردنية تأكيدها أن سلامة المسافرين وأطقمها الجوية تبقى على رأس أولوياتها، وأن جميع قراراتها التشغيلية تُتخذ وفق أعلى معايير السلامة وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وفقا لسكاي نيوز.