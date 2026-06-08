أكد المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المحافظة تواصل جهودها المكثفة لاستقبال الأقماح المحلية، حيث بلغ إجمالي كميات التوريد حتى الآن 246 ألفًا و41 طنًا و272 كيلو جرامًا، موزعة على مختلف الصوامع والشون التابعة لجهات التسويق المعتمدة.

انتظام عمليات التوريد وفق خطة محكمة

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الأرقام تعكس نجاح التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن عمليات التوريد تسير وفق خطة منظمة تهدف إلى تأمين احتياجات الدولة من السلعة الاستراتيجية الأولى.

وأضاف: "نواصل المتابعة اليومية لعمليات التوريد في المواقع التخزينية المختلفة، بدءًا من شركة مطاحن مصر الوسطى، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وصولًا إلى مواقع جهاز مستقبل مصر والبنك الزراعي المصري، مع توفير كافة التسهيلات للموردين والمزارعين لضمان سرعة الأداء".

مؤشرات أداء مرتفعة في منظومة التوريد

وأشار عبد الحفيظ إلى أن كميات التوريد تشمل مواقع شركة مطاحن مصر الوسطى، والشركة المصرية القابضة للصوامع، إلى جانب جهاز مستقبل مصر والبنك الزراعي المصري، فضلًا عن الصوامع العملاقة بمركزي إطسا وطامية.

إشادة بجهود القائمين على المنظومة

وأشاد وكيل الوزارة بجهود العاملين بمنظومة التوريد من فنيين ومسؤولي الصوامع، مؤكدًا أن التزام المزارعين بتوريد الأقماح للمواقع المحددة ساهم بشكل كبير في دعم وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح بالمحافظة.