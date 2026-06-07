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"بعد هدفه أمام السيليساو".. نجم البرازيل السابق يوجه رسالة لمصطفى زيكو

كتب : يوسف محمد

11:39 م 07/06/2026
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    المدرب البرازيلي الشهير زيكو
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    اللاعب البرازيلي السابق زيكو
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وجه النجم البرازيلي زيكو، رسالة خاصة إلى لاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز مصطفى زيكو، بعد هدفه في مرمى البرازيل اليوم، في اللقاء الودي الذي جمع بين المنتخبين.

وكان المنتخب البرازيلي تمكن من تحقيق الفوز وديا، على حساب نظيره المنتخب المصري بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما بولاية أوهايو الأمريكية.

وأحرز هدف منتخب مصر الوحيد في اللقاء، اللاعب مصطفى زيكو ليسجل هدف الدولي الثاني مع الفراعنة، بعد الهدف الذي أحرزه في مباراة روسيا الودية.

تصريحات النجم البرازيلي زيكو عن مصطفى زيكو

وعلق النجم البرازيل زيكو، على إطلاق اسم زيكو على لاعب منتخب مصر، إذ قال في فيديو عبر حساباته الرسمية، على مواقع التواصل الاجتماعي: "أهنئ مصطفى زيكو لاعب منتخب مصر بعد هدفه الذي أحرزه في مرمى البرازيل صباح اليوم، وأحب أن أشكر والده على تقديره لي وإطلاق لقب زيكو على نجله".

وأضاف: "أتمنى أن يكون ذلك دافع قوي له في مسيرته خلال الفترة المقبلة، لتقديم مستوى أفضل وتحقيق الكثير من الإنجازات".

ويتواجد مصطفى زيكو في القائمة النهائية للمنتخب الوطني، المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "إيران، نيوزيلندا وبلجيكا".

ويخوض المنتخب الوطني أول مبارياته في البطولة، يوم 15 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة بكأس العالم.

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مصطفى زيكو منتخب مصر كأس العالم 2026 زيكو

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