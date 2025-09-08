كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار التحسن النسبي في الأحوال الجوية اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة صباحًا، حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للحرارة رطب ليلًا.

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة، وظهور سحب منخفضة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة رعدية غير مؤثرة على بعض المناطق.

وأضافت الهيئة أن بعض المناطق الساحلية (مطروح – العلمين – الإسكندرية – رشيد – بلطيم) تشهد نشاطًا للرياح يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من (2.5 – 1.5 متر)، مع استمرار اضطراب الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر حيث تتراوح سرعة الرياح من 40 – 60 كم/س وارتفاع الأمواج من 2 – 3 أمتار.

وأكدت أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى تصل إلى 34 درجة مئوية للعظمى، بينما تسجل جنوب الصعيد 40 درجة للعظمى و42 درجة للمحسوسة.





