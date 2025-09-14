الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، بداية من غدًا الإثنين وحتى الجمعة 19 سبتمبر 2025.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره.

كما أشارت إلى تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط حركة الرياح على أغلب الأنحاء، واعتبارًا من يوم الثلاثاء تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف لتسجل درجة الحرارة على السواحل الشمالية 31 درجة، والقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة.