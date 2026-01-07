إعلان

انسحاب قوات المجلس الانتقالي من جميع مديريات عدن

كتب-عبدالله محمود:

05:35 م 07/01/2026

انسحاب قوات المجلس الانتقالي من جميع مديريات عدن

أكد مصدر حكومي يمني، أن قوات المجلس الانتقالي انسحبت من جميع مديريات محافظة عدن.

وقال المصدر الحكومي خلال تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الأربعاء، إن قوات العاصفة والحماية الرئاسية التابعة لعيدروس الزبيدي انسحبت من عدن.

وأوضح المصدر، أن قوات العمالقة تسلمت قصر المعاشيق ومبنى البنك المركزي بعدن من قوات المجلس الانتقالي.

وأشار إلى أن قوات العمالقة تسلمت أيضًا مطار عدن والمجمع القضائي من قوات المجلس الانتقالي.

