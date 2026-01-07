مسؤولون وشخصيات عامة يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

امتداد مسير قطار 926 من الإسكندرية إلى سوهاج بدءًا من هذا الموعد

تصوير - محمد معروف:

حرص عدد من المسؤولين والشخصيات العامة، على تهنئة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد لعام 2026، خلال الاستقبال الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وشملت قائمة المهنئين كبار المسؤولين على رأسهم: المهندس طارق الملا وزير البترول السابق، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم السابق، بالإضافة إلى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

وشهد اللقاء حضور العديد من الشخصيات الدينية البارزة إلى جانب المواطنين العاديين، في مشهد يعكس التواصل الوثيق بين الكنيسة والمجتمع بكافة أطيافه.