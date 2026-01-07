إعلان

بعد احتجاز أمريكي.. روسيا تعلن فقدان الاتصال بناقلة نفط ترفع علمها

كتب : مصراوي

05:38 م 07/01/2026

روسيا تعلن فقدان الاتصال بناقلة نفط ترفع علمها

وكالات

قالت وزارة النقل الروسية إنها فقدت الاتصال بناقلة النفط مارينيرا، التي ترفع العلم الروسي والمرتبطة بفنزويلا، وذلك بعد صعود القوات الأمريكية إلى متنها في الساعة السابعة صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة اليوم.

وأكدت وزارة النقل الروسية في بيانها: أنه "لا يحق لأي دولة استخدام القوة ضد السفن المسجلة بشكل قانوني ضمن ولايات دول أخرى"، وذلك استنادًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وأضافت أن الولايات المتحدة لم توقّع على هذه الاتفاقية.

وفي بيان سابق، أعلنت القيادة الأوروبية الأمريكية (US European Command) أنها استولت على ناقلة نفط ترفع العلم الروسي ومرتبطة بفنزويلا، كانت تلاحقها في شمال المحيط الأطلسي.

وقالت القيادة في بيان نُشر على إحدى منصاتها إن "هذه العملية تدعم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يستهدف السفن الخاضعة للعقوبات والتي تهدد أمن واستقرار نصف الكرة الغربي".

ومن جانبها أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، أن خفر السواحل الأمريكي نفّذ عمليتين منسّقتين بدقة قبيل فجر اليوم، تم خلالهما الصعود على ناقلتي نفط تابعتين لما يُعرف بـ"أسطول الظل"، إحداهما في شمال المحيط الأطلسي، والأخرى في مياه دولية قرب منطقة الكاريبي.

وأوضحت الوزيرة أن الناقلتين — Bella I وSophia — كانتا قد رستا آخر مرة في فنزويلا أو كانتا في طريقهما إليها، في انتهاك للعقوبات المفروضة.

وأضافت أنه، وتحت قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عملت الفرق التكتيكية التابعة لخفر السواحل الأمريكي بشكل وثيق مع نظرائها في وزارات الدفاع والعدل والخارجية، مستخدمة خبراتها المتخصصة لتنفيذ العمليتين خلال ساعات قليلة، وضمان صعود آمن وفعّال إلى الناقلتين الواحدة تلو الأخرى.

وبيّنت الوزيرة أن إحدى الناقلتين، Bella I، حاولت التهرّب من خفر السواحل لأسابيع، بل قامت بتغيير علمه إلى علم روسيا وطلاء اسم جديد على بدنها أثناء المطاردة، في محاولة وصفتها بـ"اليائسة والفاشلة" للإفلات من العدالة.

ناقلة النفط مارينيرا روسيا تعلن فقدان الاتصال بناقلة وزارة النقل الروسية ضبط ناقلة نفط ترفع العلم الروسي

