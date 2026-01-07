"الزراعة" تضبط 48 منشأة مخالفة لبيع وتداول أدوية ولقاحات بيطرية

امتداد مسير قطار 926 من الإسكندرية إلى سوهاج بدءًا من هذا الموعد

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن مواصلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية حملاتها المكثفة للتفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية بمختلف محافظات الجمهورية، خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك في إطار إحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية، وضمان تداول منتجات آمنة ومطابقة للاشتراطات القانونية والصحية.

وأوضح الأقنص، في تصريحات صحفية له، أن لجان التفتيش التي تم تشكيلها من مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، قامت خلال شهر ديسمبر بالمرور على 385 منشأة بيطرية، ما بين مراكز بيع وتداول أدوية ولقاحات وعيادات بيطرية، وأسفرت عن ضبط 48 منشأة مخالفة تعمل بالمخالفة للقانون، أغلبها لعدم الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

وأشار الأقنص إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث شملت الإجراءات استصدار 16 قرارًا إداريًا بالغلق لعدد 32 منشأة بيطرية مخالفة تعمل دون ترخيص في عدد من المحافظات، وتحرير محضر جنح واحد بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى 5 محاضر إدارية بمحافظات القليوبية، والإسماعيلية، وبورسعيد، وبني سويف، والمنوفية، إلى جانب تنفيذ قرارات الغلق الإداري لعدد 10 مراكز بيطرية مخالفة بمحافظات بني سويف، والغربية، والمنوفية، والفيوم، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.

وأكد رئيس الهيئة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لإحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية قد تهدد صحة الحيوان أو تؤثر على كفاءة برامج الوقاية والتحصين، مشددًا على استمرار الحملات بشكل دوري ومفاجئ بكافة المحافظات.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أصحاب المراكز والعيادات البيطرية ضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية، وسرعة توفيق أوضاعهم القانونية، وعدم تداول أي مستحضرات بيطرية مجهولة المصدر أو غير مسجلة رسميًا، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الثروة الحيوانية.