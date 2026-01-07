كشف النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، عن أبرز ملامح الأجندة التشريعية لحزب الجبهة الوطنية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الحزب يضع عددًا من الملفات الحيوية على رأس أولوياته؛ وفي مقدمتها ملف المعاشات، باعتباره أحد أهم القطاعات التي تمس شريحة قدمت للوطن الكثير عبر سنوات طويلة من العمل والعطاء.

وأوضح وهدان، خلال حديثه إلى "مصراوي"، أن الحزب يسعى إلى إعادة هيكلة منظومة المعاشات والنهوض بها بشكل يضمن حياة كريمة للمستحقين؛ تقديرًا لدورهم الوطني وما بذلوه من جهد وإخلاص في خدمة الدولة بكل شرف وأمانة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ملفَّي الصحة والتعليم يمثلان هدفَين رئاسيَّين أساسيَّين، ويحظيان بأولوية قصوى ضمن برنامج الحزب، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اهتمامًا خاصًّا بتطوير المنظومة الصحية؛ من خلال دعم الابتكار في الخدمات الطبية، واستكمال مشروعات التحديث، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الإنسان الحضاري.

وأضاف وهدان أن الحزب يولي اهتمامًا كبيرًا بمشروع التأمين الصحي الشامل؛ لا سيما في مرحلته الثالثة، والذي يركز على تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وأكد النائب أن تطوير التعليم لا ينفصل عن سوق العمل ومتطلبات الاستثمار، مشددًا على أهمية ربط المناهج التعليمية باحتياجات التنمية والتطور التكنولوجي؛ بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة والانخراط بفاعلية في العمل العام، ودعم مسيرة التنمية الشاملة.