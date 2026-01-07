امتداد مسير قطار 926 من الإسكندرية إلى سوهاج بدءًا من هذا الموعد

وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري صباح اليوم الأربعاء إلى محافظة السويس، لتفقد حالة المنظومة المائية بالمحافظة في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظات المختلفة وكان في استقباله اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس.

وبحسب بيان الري تم مناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة، حيث أكد سويلم على قيام الوزارة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة للزمامات الزراعية ومحطات مياه الشرب بنطاق محافظة السويس.

وتفقد سويلم مأخذ محطة مياه شرب السويس بنهاية ترعة السويس، ومحطة التليمترى الجديدة ومقارنتها برخامة القياس الموجودة بالموقع للتأكد من توحيد القراءات بين منظومة التليمترى والمناسيب على الطبيعة.

كما تم تفقد شبك الحماية أمام مأخذ المحطة وبوابة النهاية على الترعة وموقع محطة الشلوفة 1 لتفقد أعمال التأهيل ورفع الكفاءة الجارية بالمحطة.

وأكد سويلم حرصه على متابعة كافة مشروعات الوزارة بالمحافظات للاطمئنان على أعمال تطهيرات الترع وصيانة وتشغيل محطات الرفع فى إطار الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي المقبل.

وخلال الزيارة وجه سويلم بالتنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظات القناة وأجهزة محافظة السويس لنقل المخلفات ونواتج التطهيرات من على جسور ترعة السويس، مع التنسيق للاستفادة من نبات ورد النيل من خلال منظمات المجتمع المدني.

ووجه بتحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين على ترعة الشلوفة بالتنسيق مع محافظة السويس وهيئة التعمير، مع دراسة عمل شبكة الصرف الزراعى بالمنطقة للتعامل مع مشاكل الصرف بالمنطقة ودراسة آليات التمويل.

كما وجه سويلم بالتنسيق مع وزارة الإسكان لمتابعة إجراءات التوسع فى تحلية مياه البحر لاستخدامات الشرب والصناعة بالعين السخنة، بما ينعكس على تحسين حالة الرى ومياه الشرب بنطاق ترعة السويس.

وفيما يخص محطة الشلوفة 1 فقد اطمأن الدكتور سويلم علي حالة محطات الشلوفة ( 1 - 2 - 2 - 4 )، ووجه بالاستمرار في أعمال الصيانة لضمان جاهزية المحطات للعمل بالطاقة القصوى خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، مع الاستفادة من المحركات التي يتم تغييرها فى محطات أخرى على مستوى الجمهورية بعد تأهيلها.

