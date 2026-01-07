قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية للاطلاع على أعمال الترميم الجارية في سور مجرى العيون، بالتعاون مع وزارة الآثار، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطوير في المنطقة المحيطة به، وميدان السيدة عائشة، ومحور صلاح سالم البديل، وذلك في إطار خطة إعادة تطوير منطقة السيدة عائشة ضمن جهود تطوير القاهرة التاريخية.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذه الأعمال تهدف إلى تحويل منطقة السيدة عائشة إلى مقصد سياحي يربط بين مجمع الأديان، وسور مجرى العيون، ومنطقة مساجد آل البيت، إضافة إلى قربها من تلال الفسطاط، بما يسهم في إبراز القيمة التاريخية والسياحية للمنطقة.

ورافق المحافظ خلال جولته كل من: المهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة، لمتابعة سير الأعمال والتأكد من تنفيذ الخطة بكفاءة عالية.

اقرأ أيضا:

خاص| وزير الزراعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن افتتاح حديقة الحيوان

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن 17 شارعًا بالجيزة الجمعة

على نفقتهم.. الأوقاف تعلن نتائج قرعة تأشيرات الحج للعاملين

فتح باب تسجيل ملفات شهادة الصلاحية للمعلمين المساعدين المتعاقدين –مستند