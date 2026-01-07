إعلان

محافظ القاهرة يتفقد أعمال ترميم سور مجرى العيون وتطوير منطقة السيدة عائشة

كتب : أحمد العش

04:43 م 07/01/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ترميم سور مجرى العيون (4)
  • عرض 9 صورة
    ترميم سور مجرى العيون (5)
  • عرض 9 صورة
    ترميم سور مجرى العيون (3)
  • عرض 9 صورة
    ترميم سور مجرى العيون (1)
  • عرض 9 صورة
    ترميم سور مجرى العيون (7)
  • عرض 9 صورة
    ترميم سور مجرى العيون (9)
  • عرض 9 صورة
    ترميم سور مجرى العيون (8)
  • عرض 9 صورة
    ترميم سور مجرى العيون (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية للاطلاع على أعمال الترميم الجارية في سور مجرى العيون، بالتعاون مع وزارة الآثار، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطوير في المنطقة المحيطة به، وميدان السيدة عائشة، ومحور صلاح سالم البديل، وذلك في إطار خطة إعادة تطوير منطقة السيدة عائشة ضمن جهود تطوير القاهرة التاريخية.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذه الأعمال تهدف إلى تحويل منطقة السيدة عائشة إلى مقصد سياحي يربط بين مجمع الأديان، وسور مجرى العيون، ومنطقة مساجد آل البيت، إضافة إلى قربها من تلال الفسطاط، بما يسهم في إبراز القيمة التاريخية والسياحية للمنطقة.

ورافق المحافظ خلال جولته كل من: المهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة، لمتابعة سير الأعمال والتأكد من تنفيذ الخطة بكفاءة عالية.

اقرأ أيضا:

خاص| وزير الزراعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن افتتاح حديقة الحيوان

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن 17 شارعًا بالجيزة الجمعة

على نفقتهم.. الأوقاف تعلن نتائج قرعة تأشيرات الحج للعاملين

فتح باب تسجيل ملفات شهادة الصلاحية للمعلمين المساعدين المتعاقدين –مستند

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترميم سور مجرى العيون طوير منطقة السيدة عائشة محافظ القاهرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

أغرب جريمة انتحال.. خريج علوم يعمل طبيبًا بدلاً من توأمه لعامين بالبحيرة
أخبار المحافظات

أغرب جريمة انتحال.. خريج علوم يعمل طبيبًا بدلاً من توأمه لعامين بالبحيرة
خاص| وزير الزراعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن افتتاح حديقة الحيوان
أخبار مصر

خاص| وزير الزراعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن افتتاح حديقة الحيوان
إيقاف مدرب الزمالك الجديد 9 مباريات.. ما القصة؟
رياضة محلية

إيقاف مدرب الزمالك الجديد 9 مباريات.. ما القصة؟
ذهبوا للنجاة فماتوا هناك.. قصة 7 ضحايا داخل مصحة لعلاج الإدمان في بنها
حوادث وقضايا

ذهبوا للنجاة فماتوا هناك.. قصة 7 ضحايا داخل مصحة لعلاج الإدمان في بنها
لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن 17 شارعًا بالجيزة الجمعة
أخبار مصر

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن 17 شارعًا بالجيزة الجمعة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| وزير الزراعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن افتتاح حديقة الحيوان
تحذير عاجل لـ"سلامة الغذاء".. سحب 5 دفعات من ألبان الأطفال بالسوق
مصادر: إعلان أسماء الـ28 نائبًا المعينين بقرار رئيس الجمهورية غدًا
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح