وداع بالورود في محطة مصر.. 19 صورة لقطار العودة الرابع لنقل السودانيين

كتب- محمد نصار:

تصوير- محمد معروف:

شغلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد، القطار المخصوص الرابع لتيسير العودة الطوعية للمواطنين السودانيين المقيمين بمصر والراغبين في العودة إلى وطنهم.

يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية لتقديم التسهيلات الضرورية وتوفير وسائل نقل آمنة وكريمة ومدعومة، حتى وصولهم إلى ميناء السد العالي النهري وصولا الي دولة السودان.

وجددت السكة الحديد، حرصها على توفير الإمكانات الفنية واللوجستيىة لتنفيذ هذه المهمة الوطنية وتيسير انتقال الركاب في ظروف أكثر راحة وتنظيمًا، وذلك انطلاقًا من الروابط التاريخية العميقة بين شعبي وادي النيل، متمنية للمواطنين السودانيين سلامة الوصول والعودة الآمنة إلى وطنهم العزيز.

