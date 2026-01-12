كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تبحث الكثير من خريجات الأزهر ومراكز الثقافة الإسلامية عن كيفية الحصول على تصريح واعظة معتمدة من وزارة الأوقاف.

وتمنح وزارة الأوقاف، تصريح واعظة معتمدة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر والجامعات المصرية المتخصصات في مجال الشريعة الإسلامية، أو اللغة العربية، أو الحاصلات على درجة الماجستير أو الدكتوراه في مجال الشريعة الإسلامية، أو اللغة العربية، أو من الحاصلات على مؤهل أزهري (الكليات والأقسام الشرعية والعربية)، أو خريجات مراكز الثقافة الإسلامية بالأوقاف.

ويرصد "مصراوي" خطوات الحصول على تصريح واعظة معتمدة على النحو التالي:

- التقدم للمديرية التابع لها الراغبة في الحصول على تصريح.

-- تعقد الاختبارات تحريريًّا وشفهيًّا لجميع الخريجات.

- درجة أستاذ مساعد فصاعدًا تجرى لهن مقابلة شخصية، مع تقديم صورة من السيرة الذاتية ونسخة كاملة من مؤلفاتهن عند المقابلة.

- حفظ ربع القرآن الكريم على الأقل وإجادة تُلاوته، والإلمام بتفسيره وفهم مقاصده.

- اتقان اللغة العربية.

- التمكن من فقه العبادات.

- الإلمام بمفاهيم الثقافة الإسلامية في ضوء إصدارات سلسلة رؤية باللغة العربية .

وجاءت الأوراق المطلوبة على النحو التالي:

١- صورة من بطاقة الرقم القومي.

٢- صورة من المؤهل الدراسي الأصلي.

٣- صورة من المؤهل الأعلى (إن وجد)، مع ضرورة الاطلاع على الأصول.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. آخر موعد لتوثيق عقود سكن الحجاج وبدء إصدار التأشيرات عقب الانتهاء من الإجراءات

تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد: أمطار رعدية ورياح واضطراب بالملاحة خلال ساعات

70% من المحركات مستوردة.. شعبة الأجهزة الكهربائية تحذر من تداعيات ارتفاع أسعار النحاس عالميًا