إعلان

هوليود تحتفي بـ زاهي حواس في العرض العالمي الأول لفيلم "الرجل ذو القبعة"

كتب : مصراوي

01:26 م 12/01/2026 تعديل في 01:27 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    زاهي حواس في العرض العالمي الأول لفيلم الرجل ذو القبعة (1)
  • عرض 10 صورة
    زاهي حواس في العرض العالمي الأول لفيلم الرجل ذو القبعة (2)
  • عرض 10 صورة
    زاهي حواس في العرض العالمي الأول لفيلم الرجل ذو القبعة (4)
  • عرض 10 صورة
    زاهي حواس في العرض العالمي الأول لفيلم الرجل ذو القبعة (5)
  • عرض 10 صورة
    زاهي حواس في العرض العالمي الأول لفيلم الرجل ذو القبعة (6)
  • عرض 10 صورة
    زاهي حواس في العرض العالمي الأول لفيلم الرجل ذو القبعة (8)
  • عرض 10 صورة
    زاهي حواس في العرض العالمي الأول لفيلم الرجل ذو القبعة (9)
  • عرض 10 صورة
    زاهي حواس في العرض العالمي الأول لفيلم الرجل ذو القبعة (7)
  • عرض 10 صورة
    زاهي حواس في العرض العالمي الأول لفيلم الرجل ذو القبعة (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد لطفي:

شهدت مدينة السينما العالمية "هوليود" أمس حدثاً استثنائياً بالعرض العالمي الأول لفيلم "الرجل ذو القبعة" (The Man with the Hat)، والذي يسلط الضوء على مسيرة وحياة عالم الآثار المصري الشهير الدكتور زاهي حواس.

وبحسب بيان لمكتب حواس، استضاف مسرح "ليدو" (Lido Theatre) التاريخي —أقدم مسارح هوليود وأعرقها (90 عاماً)— عرضين للفيلم في يوم واحد (الساعة 2 ظهراً و7 مساءً)، وسط حضور حاشد من صناع السينما، المثقفين، والشخصيات العامة المهتمة بالتراث والحضارة المصرية.

وافتتح الفعالية جريج شينك (Gregg Schwenk)، رئيس مهرجان الفيلم والمنظم الرئيسي للحدث، بمشاركة السفير حسام علي، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في لوس أنجلوس، والذي أكد في كلمته على عمق العلاقات الثقافية بين مصر والولايات المتحدة وأهمية توثيق مسيرة الرموز المصرية عالمياً.

أدار الجلسات الحوارية المذيع الهوليودي الشهير سكوت مانتز (Scott “Movie Man” Mantz).

وعقب العروض، شارك الدكتور زاهي حواس والمنتج السينمائي جيف ريث (Jeff Roth) في جلسة حوارية، حيث تفاعل الجمهور بشكل واسع مع كواليس تصوير الفيلم وأسرار الاكتشافات الأثرية التي تضمنها العمل.

وأعرب الدكتور زاهي حواس عن سعادته بهذا الاحتفاء في قلب هوليود، مشيراً إلى أن الفيلم ليس مجرد توثيق شخصي، بل هو رسالة للعالم تدعو لاستكشاف سحر الحضارة المصرية القديمة وتقدير الجهود المبذولة لحماية هذا التراث الإنساني.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. آخر موعد لتوثيق عقود سكن الحجاج وبدء إصدار التأشيرات عقب الانتهاء من الإجراءات

تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد: أمطار رعدية ورياح واضطراب بالملاحة خلال ساعات

70% من المحركات مستوردة.. شعبة الأجهزة الكهربائية تحذر من تداعيات ارتفاع أسعار النحاس عالميًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هوليود مدينة السينما العالمية زاهي حواس الرجل ذو القبعة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فساتين بصيحة الظهر المكشوف.. 20 صورة للنجمات في حفل جولدن جلوب 2026
الموضة

فساتين بصيحة الظهر المكشوف.. 20 صورة للنجمات في حفل جولدن جلوب 2026

"في حاجات جامدة بتحصلي".. أزمات ضاعفت معاناة شيرين عبدالوهاب
زووم

"في حاجات جامدة بتحصلي".. أزمات ضاعفت معاناة شيرين عبدالوهاب
هل تستعد إسرائيل وحماس للعودة إلى الحرب في غزة مجددًا؟
شئون عربية و دولية

هل تستعد إسرائيل وحماس للعودة إلى الحرب في غزة مجددًا؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
اقتصاد

عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
بداية صعبة.. 3 أبراج تواجه تحديات قوية في مطلع 2026
الموضة

بداية صعبة.. 3 أبراج تواجه تحديات قوية في مطلع 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاع قياسي لأسعار الذهب والفضة خلال تعاملات اليوم.. فما السبب؟
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
حالة الطقس في الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق