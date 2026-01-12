كتب- محمد لطفي:

شهدت مدينة السينما العالمية "هوليود" أمس حدثاً استثنائياً بالعرض العالمي الأول لفيلم "الرجل ذو القبعة" (The Man with the Hat)، والذي يسلط الضوء على مسيرة وحياة عالم الآثار المصري الشهير الدكتور زاهي حواس.

وبحسب بيان لمكتب حواس، استضاف مسرح "ليدو" (Lido Theatre) التاريخي —أقدم مسارح هوليود وأعرقها (90 عاماً)— عرضين للفيلم في يوم واحد (الساعة 2 ظهراً و7 مساءً)، وسط حضور حاشد من صناع السينما، المثقفين، والشخصيات العامة المهتمة بالتراث والحضارة المصرية.

وافتتح الفعالية جريج شينك (Gregg Schwenk)، رئيس مهرجان الفيلم والمنظم الرئيسي للحدث، بمشاركة السفير حسام علي، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في لوس أنجلوس، والذي أكد في كلمته على عمق العلاقات الثقافية بين مصر والولايات المتحدة وأهمية توثيق مسيرة الرموز المصرية عالمياً.

أدار الجلسات الحوارية المذيع الهوليودي الشهير سكوت مانتز (Scott “Movie Man” Mantz).

وعقب العروض، شارك الدكتور زاهي حواس والمنتج السينمائي جيف ريث (Jeff Roth) في جلسة حوارية، حيث تفاعل الجمهور بشكل واسع مع كواليس تصوير الفيلم وأسرار الاكتشافات الأثرية التي تضمنها العمل.

وأعرب الدكتور زاهي حواس عن سعادته بهذا الاحتفاء في قلب هوليود، مشيراً إلى أن الفيلم ليس مجرد توثيق شخصي، بل هو رسالة للعالم تدعو لاستكشاف سحر الحضارة المصرية القديمة وتقدير الجهود المبذولة لحماية هذا التراث الإنساني.

