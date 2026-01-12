مَن هو النائب محمد الوحش المرشح لوكيل أول مجلس النواب 2026؟

كشفت مصادر مطلعة داخل مجلس النواب أن أحزاب التحالف الوطني استقرت على اختيار النائب محمد الوحش، عضو المجلس عن القائمة الوطنية بالقاهرة؛ ليكون مرشحًا محتملًا لمنصب الوكيل الأول لمجلس النواب في دورة 2026.

السيرة الذاتية

بدأ محمد الوحش حياته العملية مدرسًا مساعدًا في مستشفى الزهراء الجامعي التابع لجامعة الأزهر، بعد حصوله على بكالوريوس الطب من نفس الجامعة، ثم أكمل دراساته العليا بحصوله على الماجستير، وتسجيل الدكتوراه، قبل أن يحصل على بعثة دراسية إلى الخارج لإتمام تخصصه في جراحة وزراعة الكبد بجامعة لندن.

وحصل على ماجستير في الجراحة العامة من جامعة الأزهر، ودكتوراه في جراحة المناظير للجهاز الهضمي من جامعة ستراسبورج بفرنسا، ودكتوراه أخرى في جراحة وزراعة الكبد من جامعة لندن، ليصبح أول مصري وعربي ينال الدكتوراه في هذا التخصص الدقيق.

وتولى الوحش رئاسة وحدة جراحة وزراعة الكبد بمستشفى الزهراء الجامعي، وقام بإجراء أول عملية زراعة كبد في مستشفيات جامعة الأزهر، كما أسس ثلاث وحدات متخصصة لزراعة الكبد في ثلاثة مستشفيات مختلفة.

وعمل الوحش، على الصعيد الدولي، لمدة 11 عامًا في مستشفى رويال فري بلندن؛ حيث شارك مع الفريق الجراحي في أكثر من 1500 عملية زراعة كبد، إضافة إلى العديد من جراحات استئصال أورام الكبد.

ويتمتع الوحش بسجل علمي حافل؛ حيث قدم أكثر من 147 بحثًا علميًّا في مؤتمرات عالمية أقيمت في بريطانيا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وأستراليا واليابان والصين والدول العربية، ونشر نحو 40 بحثًا طبيًّا في مجلات طبية عالمية، تناولت موضوعات مثل تقوية المناعة والكبد، واستخدام تقنيات الليزر في تشخيص أمراض الكبد.

لم يقتصر دور الوحش على المجال الطبي فقط؛ بل نظم قوافل طبية من إنجلترا لزيارة المرضى في المناطق الريفية بمصر، مقدمًا خدمات طبية متقدمة لسكان القرى، وشغل مناصب إدارية مهمة، منها المستشار الطبي لصندوق تحيا مصر ورئيس جهاز مجلس أمناء القاهرة الجديدة، ما يعكس التزامه بالمجتمع وخدمة المواطنين على مختلف الأصعدة.

