الأرصاد تحذر من رياح قوية مثيرة للأتربة وأمطار متفاوتة

كتب : محمد عبدالناصر

01:37 م 12/01/2026

الأرصاد تحذر من رياح قوية مثيرة للأتربة وأمطار متف

كتب- محمد عبدالناصر:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى نشاط قوي للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، يكون مثيرًا للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وأضافت الهيئة أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتقدم على مناطق متفرقة من محافظة مطروح، يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة، على أن تمتد السحب تدريجيًا مع تقدم الوقت لتشمل باقي مناطق السواحل الشمالية.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمواطنين توخي الحذر نتيجة نشاط الرياح القوي، وعدم الوقوف أسفل الأسطح المتهالكة أو اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة، حفاظًا على السلامة العامة.

وناشدت الهيئة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات عند الخروج من المنازل، للحد من تأثير الأتربة العالقة في الهواء.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأقمار الصناعية محافظة مطروح حالة الطقس أخبار الطقس

