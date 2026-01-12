حالة الطقس.. الأرصاد تحذر: برودة شديدة وصقيع وشبورة كثيفة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أجواء شتوية مستقرة إلى حد كبير، رغم تأثرها بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا خلال يومي الاثنين والثلاثاء.

وأوضحت غانم أن درجات الحرارة تسجل معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، حيث يميل الطقس إلى الدفء نسبيًا خلال ساعات النهار، وتكون الحرارة على القاهرة 19 درجة، بينما يكون شديد البرودة ليلًا، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأضافت أن درجات الحرارة الصغرى تسجل نحو 10 درجات على القاهرة الكبرى، وتنخفض إلى 8 درجات بالمدن الجديدة، و5 درجات على مناطق سيناء وشمال الصعيد، مع فرص لتكون الصقيع على بعض مناطق سيناء.

وأشارت عضو المكتب الإعلامي بالأرصاد إلى نشاط الرياح بسرعات متوسطة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق.

كما لفتت إلى عودة تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، والتي قد تكون كثيفة على بعض الطرق، على أن تختفي تدريجيًا الساعة التاسعة صباحًا.

وأكدت غانم أن فرص سقوط الأمطار ما زالت قائمة على السواحل الشمالية، حيث تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة على فترات متقطعة.

