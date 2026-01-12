كتب- أحمد السعداوي:

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات تعاونية جديدة مع مختلف الجهات بالدولة، في إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي، والتي تقوم على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة، مع الحرص الدائم على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات التابعة للوزارة للعمل وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع؛ بما يُسهم في تعزيز مستوى الجودة وزيادة الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التي قام بها الوزير لشركة "هليوبوليس للصناعات الكيماوية" (مصنع 81 الحربي)؛ للاطمئنان على سير العملية الإنتاجية بها.

وتوجَّه وزير الدولة للإنتاج الحربي مباشرةً إلى خطوط الإنتاج بـ"هليوبوليس للصناعات الكيماوية" عقب وصوله إلى الشركة التي تعد رائدة صناعة البويات المتخصصة والكيماويات بمصر والشرق الأوسط؛ حيث استمع الوزير إلى ما استعرضه المهندس محمد عبد المنعم البسيوني رئيس مجلس الإدارة وأطقم العمل من بيانات ومعلومات حول آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الشركة ومدى الالتزام بتوقيتات تنفيذها ومعدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة.

واستمع الوزير إلى آراء ومطالب بعض العاملين وحثهم على بذل المزيد من الجهد، موجهًا بالسعي إلى تذليل كل المصاعب التي تواجه العمالة في العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة تسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة للنهوض بالصناعة الوطنية، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستثمار في رأس المال البشري، لأنه حجر الزاوية في العملية الإنتاجية.

وتابع الوزير، أثناء الجولة، مدى التزام العاملين بارتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية، مؤكدًا حرص الوزارة على تنفيذ كل اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركات والوحدات التابعة.

وأكد صلاح ضرورة الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بالعمل على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وفي هذا الصدد أصدر الوزير عددًا من التوجيهات المتعلقة بضرورة السعي إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة بالشركة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق معايير الجودة في مختلف مراحل العملية التصنيعية، وتطبيق مبادئ الحوكمة وترشيد المصروفات والمراقبة الداخلية والالتزام ببرامج الصيانة ومواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها، والالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذ المشروعات المسندة إلى الشركة، إلى جانب تأكيد ضرورة المداومة على تطبيق إجراءات الأمن الصناعي والسيبراني.

جدير بالذكر أن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية تلبي مطالب القوات المسلحة والشرطة بالمنتجات العسكرية؛ حيث تنتج الذخائر الثقيلة للأعيرة المختلفة، والفتيل الانفجاري، وبمب الهاون، وقذائف الأعماق، وقوالب النسف، ويدخل الكاوتش والبلاستيك من إنتاج الشركة في الصناعات التكميلية للذخائر وقواعد الخراطيش والأقنعة الواقية وعجل الدبابات ولقم الجنزير، وتتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة للمساهمة في تصنيع منتجات مدنية متنوعة؛ مثل البويات خصوصًا البويات المتخصصة التي تعد أساسية لحماية وصيانة السفن والناقلات البحرية فوق وتحت سطح الماء من الصدأ والحَشَف والبويات المقاومة لعوامل التعرية (الأمطار والرطوبة) والأملاح للمباني على السواحل والشواطئ، والتي تدخل في خدمة القطاعين العسكري والمدني على حد سواء ويتم استخدامها في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة ما بين مشروعات الإسكان والمجتمعات العمرانية والطرق والكباري على مستوى الجمهورية.

وتنتج الشركة (مصنع 81 الحربي) النيتروجلسرين، والفورمالدهايد، واليوريافورمالدهيد، والهكسامين، وإحدى الخامات الرئيسية التي تدخل في صناعة البويات؛ وهي الرزينة، وتنتج الشركة أيضًا أقراص الوقود الجاف، ويدخل الكاوتش والبلاستيك من إنتاج الشركة في عدد من الصناعات المدنية؛ مثل كراسي الاستادات، والتي يتم إنتاجها طبقًا للمواصفات العالمية المعمول بها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويقوم القطاع الهندسي بالشركة بتصميم الأجزاء المعدنية والاسطمبات الخاصة بالمنتجات المدنية والأجزاء المعدنية للمرشحات الكيميائية وبعض قطع الغيار.

ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.