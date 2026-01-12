سفيرة رومانيا بالقاهرة: مفاجآت كثيرة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ57

كتب- محمد لطفي:

تصوير محمود بكار:

أكدت سفيرة رومانيا بالقاهرة، أوليفيا توديران، أن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب سوق تشهد احتفاليات مرور 120 عامًا على العلاقات بين مصر ورومانيا.

وكشفت تفاصيل مشاركة دولة رومانيا كضيف شرف، قائلة: هذه المشاركة أكبر تكريم لهذه الفعالية، مؤكدة ترجمة أكثر من 10 كتب رومانية إلى العربية.

ولفتت إلى وجود مشروع ثقافي كبير تشترك فيه عدد من الجهات المصرية والرومانية معا، منها هيئة الكتاب والمركز القومي للترجمة وغيرها من الجهات.

وقالت "توديران": هناك نحو 200 شخص يعملون منذ عام من مصر ورومانيا لم يروا بعض وجهًا لوجه حتى الآن إلا في معرض الكتاب المقبل.

وأشارت إلى أن الفعاليات تتضمن تكريم الفنان صلاح السقا مؤسس فن العرائس في مصر، لأنه عاش سنوات شبابه في رومانيا ليتقن هذا الفن.

ونوهت إلى أن يوم الجمعة الثاني خلال معرض الكتاب سيتم تخصيصه بالكامل للأطفال، مؤكدة وجود الكثير من المفاجآت خلال فعاليات المعرض.

وانطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي تنظمه وزارة الثقافة للإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

المعرض بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، باعتبارها دولة ضيف شرف المعرض في دورته الحالية، والدكتور خالد أبو الليل القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وفريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، فضلًا عن ممثل مركز مصر للمعارض الدولية، وقيادات وزارة الثقافة، وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا للمعرض.

وبدأت وقائع المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي حول تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويتناول المؤتمر الإعلان عن ملامح الدورة الجديدة للمعرض، ومحاورها الثقافية والفكرية، والبرنامج المهني المصاحب، إضافة إلى الفعاليات الخاصة بجمهور الأطفال والشباب، وبرامج الندوات واللقاءات الفكرية، وأسماء أبرز الضيوف والمشاركين من مصر والعالم.



