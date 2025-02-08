أمطار ومنخفض متعمق.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الباردة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التوقعات تشير لاستمرار الانخفاض في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع الحالي.

انخفاض درجات الحرارة

قال "القياتي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، إن درجات الحرارة تتراوح بين 17 و18 درجة على القاهرة والسواحل خلال ساعات النهار.

وأوضح عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في القاهرة تصل إلى 8 درجات خلال ساعات الليل والصباح الباكر وتصل إلى أقل من هذا على المحافظات التي لها ظهير صحراوي.

وأضاف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أنه مع بداية الأسبوع المقبل ستعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية عند 20 درجة مئوية.

وأكد الدكتور محمود القياتي، أن أقل درجة حرارة على مدار اليوم تكون في الفترة التي تسبق سطوع الشمس مباشرة، وهي فترة الخروج إلى الشوارع وحينها يكون الإحساس بالانخفاض الكبير في درجات الحرارة.

وأوضح أن الشمس ستظهر فترات قليلة جدًا خلال الأيام المقبلة خاصة في المنطقة الشمالية حتى القاهرة وشمال الصعيد بسبب التأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

فرص لسقوط الأمطار

أشار الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية اليوم السبت، وبداية من الغد يبدأ المنخفض في التعمق بشكل أكبر قليلا وبالتالي تزداد فرص سقوط الأمطار.

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