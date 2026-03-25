"بسبب أزمة الطقس السيء".. الأرصاد تحذر من السيول وتجمعات المياه في هذه

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أعمال شفط مياه الأمطار علي مدار اليوم وذلك خلال جولات ميدانية قام بها شملت محاور وطرق (26 يوليو، الدائري، مصر–الإسكندرية الصحراوي، الفيوم، الواحات)، لمتابعة الأعمال على الطبيعة.

واطمأن محافظ الجيزة، خلال الجولة، على استقرار الحركة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية مؤكدًا على مسؤولي الأجهزة التنفيذية بضرورة التواجد الميداني على مدار الساعة، واستمرار انتشار فرق العمل بالنقاط الساخنة على الطرق والكباري والأنفاق، لحين استقرار الأحوال الجوية.

جهود محافظة الجيزة في تسيير الحركة المرورية بطريق الواحات

وتابع "الأنصاري" جهود أجهزة المحافظة في تسيير الحركة المرورية بطريق الواحات في الاتجاهين، والتي شهدت تكدسًا للسيارات نتيجة تجمعات المياه بمحيط مدينة زويل، إذ تفقد عمليات تصريف المياه المتراكمة من خلال سيارات الشفط وفرق العمل التابعة للحماية المدنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للنظافة والتجميل موجهًا بتكثيف الجهود وتوفير الدعم اللازم لضمان تحقيق السيولة المرورية وانتظام حركة السيارات.

محافظ الجيزة: الأجهزة التنفيذية تعمل بكامل طاقتها

وأكد محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية تعمل بكامل طاقتها للتعامل الفوري مع تداعيات موجة الطقس غير المستقر، مشددًا على ضرورة سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل مع أي تجمعات للمياه فور رصدها، مع استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

ويذكر أنه رافق المحافظ كل من: محمد مرعي، السكرتير المساعد، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومسؤولو الحماية المدنية، والأحياء، ومدن أكتوبر وحدائق أكتوبر، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للنظافة والتجميل.

