الغرفة المركزية لحزب الجبهة تصدر بيانًا بشأن جولة الإعادة لانتخابات النواب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

استضافت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الشاذلي اليوم الخميس السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، في لقاء موسع تناول آفاق التعاون المشترك بين النقابة والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية، أن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا كبيرًا بين نقابة الصحفيين والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن التحضيرات لهذا التعاون استمرت لأكثر من عام.

وقال الشاذلي .. نرحب بالسفيرة في بيت الصحفيين، ونسعد بهذا التعاون الذي جرى التنسيق له على مدار فترة طويلة بما يخدم مصالح الصحفيين ويرتقي بأدائهم المهني.

من جانبه، قال نقيب الصحفيين خالد البلشي إن فكرة التعاون مع الجهات المختلفة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، جاءت بهدف تطوير أداء الصحفيين ورفع مهاراتهم المهنية من خلال برامج تدريبية متخصصة.

وأوضح أن التعاون يشمل التدريب، وبناء القدرات، وإطلاق جوائز صحفية، وتطوير العمل الصحفي بشكل عام، واصفًا ذلك بأنه “حلم كبير” بُذل من أجله جهد واسع خلال الفترة الماضية.

ووجّه البلشي الشكر لسفيرة الاتحاد الأوروبي على حرصها على دعم الصحفيين المصريين، كما ثمّن جهود أعضاء لجنة الشئون العربية والخارجية في خدمة زملائهم.

بدورها، أعربت السفيرة أنجلينا إيخهورست عن سعادتها بوجودها في نقابة الصحفيين وتشرفها بلقاء نقيب الصحفيين، مؤكدة أهمية التعاون مع النقابة في ظل قوة العلاقات الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتشابه التحديات التي تواجه الجانبين.

وأشارت إلى أن إدارة المعلومات وتحليلها أصبحت من القضايا المحورية في العمل الصحفي، لافتة إلى أن التعاون سيشمل برامج تدريب لبناء القدرات في مجالات تحليل المعلومات، والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على جودة المحتوى الصحفي.

وخلال اللقاء، تم استعراض برنامج التعاون وأهدافه، والتي تشمل تعزيز المهارات الصحفية من خلال تدريب يتراوح بين 15 و20 صحفيًا في كل دورة،

وتنظيم ورش عمل حول الصحافة الرقمية والصحافة الاستقصائية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي.

كما تتضمن الشراكة تنظيم مسابقات صحفية، تتولى نقابة الصحفيين الإعلان عنها واختيار موضوعاتها وتقييم الأعمال المشاركة وتحديد الفائزين.