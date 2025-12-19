السكة الحديد تحذر من إقامة معابر غير شرعية على القضبان

ناشدت هيئة السكك الحديدية، المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكة الحديد وعدم العبور منها لما ينجم عنه من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

وأكدت الهيئة، ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعده لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

وتستمر وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية بالسلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

