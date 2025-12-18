تعديل قانون الكهرباء يصل مجلس الشيوخ.. نص تقرير اللجنة التشريعية

حصل "مصراوي" على تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون الكهرباء، الذي من المقرر أن يناقشه المجلس جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس.

ونص تقرير اللجنة على أن: تقوم الفلسفة التشريعية والأهداف العامة لمشروع القانون - على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية وما أوضحه ممثلو الحكومة خلال مناقشات اللجنة المشتركة - على ضرورة تطوير الأحكام الجنائية والتنظيمية المتعلقة بجرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من انتشار هذه الظاهرة وتطور أساليب ارتكابها، وما ترتب عليها من أضرار مالية وفنية تمش سلامة الشبكات وكفاءة المرفق.

ورأت اللجنة، أن مشروع القانون جاء مستهدفا مواءمة السياسة الجنائية مع متطلبات الواقع الفني والاقتصادي، وتبني أدوات تشريعية أكثر فاعلية في مواجهة السلوكيات التي تخل بحقوق المرفق والمتعاملين معه وتوفير حماية فعالة للشبكات والمهمات وصيانة الاستثمارات الضخمة التي تضحها الدولة والجهات المرخص لها في مجالات إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها.

وتابعت: يتحقق ذلك من خلال مجموعة من الآليات، في مقدمتها، تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي أو تسهيله، بما يتناسب مع جسامة الفعل وأضراره الاقتصادية والفنية، وكذلك، إحكام ضبط صور السلوك الإجرامي المستحدث، ولا سيما ما يتصل بالتدخل العمدي في المعدات أو المهمات الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، بغية الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي.

كما يتضمن المشروع استحداث نظام تصالح متكامل يدعم استدامة المرفق، ويشجع المخالفين على سداد المديونيات المستحقة عليهم، وفق مقابل متدرج يرتبط بمراحل الدعوى.

واختتم التقرير، بأن التعديلات المطروحة تعكس فلسفة تشريعية تستجيب للتطورات العملية، وتضع حماية المرفق وضمان كفاءته في صدارة الاعتبارات، في إطار من التوازن بين الردع والعدالة التصالحية، وبما يعزز انتظام خدمة الكهرباء باعتبارها أحد المرافق الحيوية.

