"تصريحات وهجوم".. شوبير ينتقد حلمي طولان ومحمود فايز.. ما القصة؟

وجه الإعلامي أحمد شوبير انتقادًا حادًا للثنائي حلمي طولان المدير الفني السابق لمنتخب مصر الثاني، ومحلل الأداء محمود فايز، وذلك بعد تصريحاتهما المثيرة للجدل بعد الخروج من كأس العرب.

ونشر أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، منصة تويتر سابقًا: "طيب كابتن حلمي طولان عضو باللجنة الفنية لاتحاد الكرة ومحمود فايز المحلل الفني لاتحاد الكرة وماشاء الله الاتنين شغالين تصريحات وهجوم على بعض في البرامج والسوشيال ميديا"

وتابع: "هل هيكونوا مسئولين عن خطة التطوير من النهارده ل 2038 برضه ولا ايه؟؟؟".

ماذا حدث بين حلمي طولان ومحمود فايز؟

حلمي طولان تحدث خلال ظهوره مع الإعلامي مدحت شلبي أن محمود فايز كان مرشح للانضمام معه في الجهاز الفني ولكن أسلوبه لم يعجبني، وعندما أتيت بمحلل أداء آخر أطاح به".

محمود فايز لم يصدر ردًا مباشرًا على حلمي طولان، ولكنه شارك متابعيه برسالة مثيرة نسبها البعض بالرد علي تصريحات طولان وجاء أبرز ما فيها: "معنديش مشكلة مع الجاهل، لكني اسعى الى المعرفة لحد ما أموت".

