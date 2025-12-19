تناولت برامج التوك شو، الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا.

ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية.

ضياء رشوان: بعض الأطراف الإسرائيلية تحاول تسييس صفقة الغاز

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الاتفاق بخصوص صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل لا يزال "محل نقاش"، مشيرًا إلى أن التفاصيل النهائية لم تُستكمل بعد من الجانب المصري.

وقال "رشوان"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية" إن البيان الصادر عن الهيئة جاء كبيان توضيحي لتأكيد حقائق ومحاولة لمنح هذه الصفقة أبعادًا ليست فيها.

ضياء رشوان: صفقة الغاز الإسرائيلي لن تغير موقف مصر من القضية الفلسطينية

حذر الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، من الانسياق وراء الحملات الإعلامية أو الدعاية المعادية التي تحاول إضفاء طابع سياسي على اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل.

وأكد "رشوان"، خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" أن توقيت الإعلان عن التفاصيل لا يغير من حقيقة أن الاتفاق هو نتاج مفاوضات تجارية أُجريت منذ فترة سابقة، وتخضع تمامًا لقواعد السوق والاعتبارات الاقتصادية البحتة.

محلل سياسي: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة اقتصاديًا لمصر

أكد المحلل السياسي جمال رائف، أن صفقة الغاز مع إسرائيل تخدم المصالح الاقتصادية المصرية بالكامل وتعد صفقة "شبه مجانية" للدولة.

وقال "رائف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس": "لو لم تكن الصفقة رابحة لمصر لما تم إقرارها من الأساس"، مشددًا على أن مصر لا توافق على أي اتفاقيات إلا إذا حققت مكاسب واضحة للاقتصاد الوطني.

عادل نعمان: الإسلام انتصر للمرأة عند نزول الوحي.. والفقهاء هزموها اليوم

قال المفكر والكاتب عادل نعمان، إن الإسلام انتصر للمرأة في وقت نزول الوحي، لكنها هُزمت اليوم على أيدي بعض الفقهاء الذين لم يتجاوبوا مع مقتضيات العصر.

وأضاف "نعمان"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، أنه تعلم من المذهب الجعفري أن الأصل في الحكم هو القرآن، معربًا عن تحفظه على فكرة "النسخ" في السنة التي قد "تقضي" على النص القرآني، واصفًا إياها بأنها محل جدل كبير.

خالد الجندي يحذر من أخطاء شائعة تهدد نقاء اللغة العربية

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من انتشار أخطاء لغوية شائعة يوميًا في النطق والاستخدام، تستدعي التصحيح والتنبيه.

وخلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة DMC بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، أشار "الجندي"، إلى أن خطورة هذه الأخطاء تتعاظم مع اتساع نطاق التداول اللغوي عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

البسوا شتوي.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وجود حالة من الاستقرار على الأحوال الجوية للبلاد خلال الساعات الـ48 المقبلة.

وأشارت منار غانم، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي" إلى أن هذا الاستقرار يُتوقع استمراره حتى منتصف الأسبوع المقبل ويأتي نتيجة تأثير مرتفع جوي في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، مما يعزز هدوء الأجواء ويزيد من سطوع الشمس نهارًا.