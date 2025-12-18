زوجي دمرني بفيديو .."سماح": بعت بنتي مقابل تذكرة آيس |نص تحقيقات

أسدلت محكمة جنايات الجيزة، الستار عن واقعة غريبة دارت في منطقة أبو "قتادة" ببولاق الدكرور، ضحيتها طفلة قاصر قدمتها أمها كهدية لزوجها الثاني لإشباع نزواته من أجل تذكرة من مخدر "الآيس".

محكمة الجنايات برئاسة المستشار عادل سيد جبر، عاقبت الزوج والأم بالإعدام شنقا، بعدما أبدى مفتي الديار الرأي الشرعي في إعدامهما، عما ارتكباه من جرم بحق الطفلة.

"مصراوي" حصل على نص تحقيقات الدعوى، والتي تضمنت أقوال الأم وفق ما أدلت به من اعترافات أمام النيابة العام فماذا قالت؟

س: ما هي علاقتك بالمجنى عليها؟

ج: هي تبقى بنتي.

س: وهل مازالت تلك الزيجة قائمة فيما بينك وبين والد المجني عليها حتى الآن ؟

ج: لا إحنا أطلقنا من 2018.

س: وما هو سبب الانفصال تحديدا ؟

ج: عشان مكنش بيصرف علينا و بيشتغل يوم وعشرة لا.

س: أين كنت تقيم رفقة أبنائك عقب الطلاق؟

ج: أجرنا شقة في منطقة أبو قتادة وقعدت فيها أنا وبناتي.

س: وما هو مصدر دخل الأسرة إبان تلك الفترة تحديدا؟

ج: كنت أنا بشتغل عند ناس في البيوت وبصرف على عيالي.

س: وما هي علاقتك بالمدعو "عصام"؟

ج: هو يبقي جوزي دلوقتي.

س: متى تحديدا تم الزوج فيما بينكما؟

ج: اتجوزنا في 2019 و اخدت بناتي معايا يعيشوا.

س: صف لنا كيف كان يتعامل "عصام" معك وابنائك عقب زواجك منه؟

ج: هو أول ما تعرفت عليه كان كويس وكان باين عليه إنه محترم بس بعد أول أسبوع من الزواج اتغير معايا ومع بناتي

بدأ يضربني وبقي يزعق للعيال من أقل حاجة وكمان اكتشفت انه بيشرب مخدرات في البيت، وبعد كده بقي يتكلم معايا عن المخدرات وبقى يخليني اشرب معاه مخدرات وكان بيحاول يخلي بنتي الكبيرة تشرب معانا آيس بس هي كانت بترفض.

س: وما سبب تعديه عليك بالضرب؟

ج: عشان كنت بتكلم دايما في مصاريف البيت والعيال بس هو كان بيصرف كل الفلوس على شرب المخدرات.

س: وما الذي بدر منك حيال تعاطي "عصام" المواد المخدرة بالمنزل ؟

ج: في الأول قولتله مينفعش تشرب مخدرات في البيت عشان العيال بس هو اقنعني أشرب معاه وبقينا احنا الاتنين بنشرب في البيت.

س: وما هو تأثير تعاطيتك للمواد المخدرة على سلوكياتك؟

ج: أنا بقيت مهملة في نفسي وفي عيالي وبقي عندي لامبالاة ومخليني صاحية بس مش مركزه في أي حاجة .

س: ماهو رد فعل زوجك عقب رفضك تعاطي نجلتك المجني عليها للآيس ؟

ج:هو قام ضربني وكتفني وصورني فيديو بتليفونه وأنا بقول حاجات عيب وكمان أجبرني أقول أني أعرف رجالة غيره.

س: ولماذا لم تبلغي الشرطة عقب تلك الواقعة؟

: عشان هو كان يهددني بالتسجيلات اللي معاه وكان منعني أخرج من الشقة.

س: هل لاحظتي ثمة شيء غير مألوف فيما بين زوجك ونجلتك ؟

ج: كنت نايمة وصحيت على الفجر لقيت زوجي كان شارب و بيحاول يعتدي على بنتي في الصالة وكان عايز يواقعها، بعد كده بدأت المشاكل واتطلقت منه ومقولتش لأهلي أي حاجة عن الفيديوهات ولا اللي حصل مع بنتي عشان الفضيحة وكان همي إني اتطلق وبس.

س: هل كان هناك ثمة تواصل عقب الطلاق فيما بينك وبين طليقك؟

ج: أيوه هو تواصل معايا بعد ما أطلقنا بشهر، وهددني انه ينشر الفيديو اللي صورهولي على الفيس، وكان بيقولي إنه هيفضحني لو مرجعتش أنا وبنتي عشان يواقعها معايا.

س: وما هو رد فعلك تجاه ذلك؟

ج: أنا في الأول رفضت بس بعد ما قعدت مع نفسي رجعت كلمته وقولتله أنا هعملك اللى أنت عايزه.

س: وهل اقتنعت نجلتك بإقامة علاقة رفقة زوجك؟

ج: ايوه اقتنعت بنتي وقالتلي أنا هعملك اللي انتي عايزاه يا ماما طالما ده هيريحك وبعدها سافرت في شهر واحد 2024 ورحت كتبت كتابي عليه تاني واتجوزنا.

س: هل زوجك قام بمواقعة نجلتك؟.

ج: أيوه واقعها معايا.

س: وما السبب الذي دفعك لتمكين زوجك مواقعة نجلتك؟

ج: كل ده بسبب الآيس اللي بشربه وخلني عندي لامبالاة في كل حاجة مبقاش فارق معايا أي حد.. حتى عيالي.

س: والى متى استمر زوجك في التعدي على نجلتك؟

ج: هو من 20 يناير 2024 حتى 16 مايو 2024، وقتها كان عايز يواقع بنتي التانية بس أنا هربت ببناتي ورحت عند واحدة ست كنت اشتغلت معاها قبل ما اتجوز و عشت معاها أنا وبناتي.

س: ولماذا لم تبلغي عن تلك الواقعة؟.

ج: عشان أنا كنت خايفة منه أحسن يعمل فيا وفي بناتي حاجة.

س: ما هو قصدك من ارتكاب تلك الواقعة؟

ج: أنا معرفش عملت كده ازاي فيا وفي بنتي كده. بس هو شرب الآيس السبب.