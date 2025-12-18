الغرفة المركزية لحزب الجبهة تصدر بيانًا بشأن جولة الإعادة لانتخابات النواب

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية مراسم تخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم داخل الأكاديمية، وذلك استمرارًا لحرص القوات المسلحة على التعاون المثمر مع مختلف الوزارات والهيئات بالدولة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية في مختلف التخصصات.

بدأت المراسم بمناقشة بحث تخرج الدورتين والذى أظهر مدى ما وصل إليه الخريجون من مستوى تعليمي راقٍ خلال فترة دراستهم، كما تم عرض الموقف التدريبي للخريجين وإعلان النتيجة النهائية.

وقدم محمـد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال كلمته الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تبذله من جهود مخلصة فى تأهيل الدارسين وفقًا لمنهج علمي وتدريبي متميز لصقل مهاراتهم والارتقاء بمستوى وعيهم الوطني.

كما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تُسخِر كافة جهودها لإعداد أجيال جديدة قادرة على أداء ما يكلفون به من مهام بكل تفانٍ وإخلاص.

واختتمت الفعاليات بتبادل الدروع وتكريم أوائل الدورتين، فيما أعرب الخريجون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة على ما قدمته لهم من رعاية واهتمام خلال فترة تدريبهم بالأكاديمية وأضاف لهم العديد من الخبرات العلمية فى تخصصاتهم المختلفة.

حضر المراسم عدد من القادة والضباط بالأكاديمية العسكرية المصرية ومسئولو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.