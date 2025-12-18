التنمية المحلية: تطوير مجزر الصالحية بتكلفة 29 مليون جنيه

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، يرافقها الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أعمال تطوير مجزر الصالحية، والذي يتم تنفيذه بتمويل من موازنة وزارة التنمية المحلية بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 29 مليون جنيه وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين منظومة الصحة العامة وتوفير لحوم آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور زغلول خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون البيئة والمجازر، واللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج، وفريق عمل البنك الدولي والذي ضم ميلين روسانالي أخصائي أول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي، وفنسنت بالماد خبير اقتصادي رئيسي بالبنك إقليم أفريقيا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الزيارة، استمعت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا، والوفد المشارك، إلى شرح من المهندسة أماني سعد، مدير منطقة قنا بالجهاز المركزي للتعمير المنفذ للمشروع، حول التفاصيل الكاملة لأعمال التطوير الجارية، موضحة أن المشروع على مساحة 4900 متر مربع ويتكون من 2 صندوق ذبح ماشية بمتوسط 280 رأسًا في الوردية ومنصة لذبح الأغنام بطاقة 200 رأس في الوردية، ومبنى إداري خدمي للعاملين ويهدف التطوير إلى تحويل المجزر من نظام يدوي إلى نصف آلي، بما يحقق أعلى معدلات الجودة والاشتراطات الصحية والبيئية، ويواكب خطط الدولة لتحديث البنية التحتية للقطاع الخدمي.

وشهدت زيارة الوزيرة والمحافظ، التعرف على خطوات ومراحل تشغيل المجزر وأهم مراحل التطوير التي تمت، كما أجرت الدكتورة منال عوض والدكتور خالد عبدالحليم جولة تفقدية في المجزر.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بإجراء بعض التعديلات الخاصة بعملية التداول لضمان جودة المذبوحات وسهولة تسلم اللحوم وخروجها بصورة آمنة، وشددت الوزيرة على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع والانتهاء من جميع الأعمال المتبقية في التطوير في توقيتها المحددة تمهيدًا لدخول المجزر الخدمة لخدمة أهالي المحافظة، وتلبية احتياجاتهم من اللحوم الآمنة، مع الالتزام الكامل بالمعايير الصحية والبيئية المعتمدة.

كما وجهت الدكتورة منال عوض، بسرعة البحث عن مستثمرين من القطاع الخاص من العاملين في هذا المجال بالتوازي مع الأعمال الجارية حتى يتم الاستفادة والتشغيل بصورة جيدة والحفاظ على استثمارات الدولة في هذا المجزر.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن تطوير مجزر الصالحية يأتي ضمن خطة الوزارة الشاملة لتطوير المجازر على مستوى الجمهورية، ووجهت بإجراء بعض التعديلات الفنية لتسهيل خروج المذبوحات ودراسة إضافة وحدة غاز حيوي للاستفادة من المخلفات الخاصة بالمجزر.

من جانبه، أوضح محافظ قنا، أن أعمال التطوير تشمل تنفيذ أعمال اعتيادية وأعمال كهروميكانيكية متكاملة، وهناك متابعة مستمرة من المحافظة لأعمال التطوير بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحسين بيئة العمل داخل المجزر وسرعة دخول المجزر الخدمة والاستفادة منه.

