نقابة الصحفيين تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي

استضافت نقابة الصحفيين، السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بمقر النقابة.

من جانبه، رحب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بزيارة السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق لها، مؤكدًا أن تلك الزيارة تمثل خطوة مهمة في إطار بحث السبل لتعزيز قدرات الصحفيين المهنية ودعم برامج التدريب والتأهيل داخل النقابة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء الذي يأتي للمرة الثانية يأتي في إطار الحرص على إتاحة المعلومات ودعم قدرات الصحفيين.

وأكد محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، أن هذه الزيارة تتماشى مع الاستراتيجية الجديدة للجنة، التي تسعى إلى إقامة فرص تعاون مع مختلف المؤسسات لتقديم المزيد من الدعم للصحفيين، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار جهود النقابة لبحث آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات الدولية لتطوير المهارات المهنية.

وأكدت السفيرة أنجلينا إيخهورست، أن هذا التعاون يمثل مبادرة تاريخية لدعم الدور القوي للنقابة من خلال تعزيز المهارات والموارد المتاحة للصحفيين في مصر، مضيفة: "يسعى هذا التعاون، من خلال برامج التدريب المستهدفة وتبادل المعرفة بين الإعلاميين الأوروبيين والمصريين، إلى معالجة التحديات المعاصرة التي يواجهها الصحفيون مثل التحول الرقمي والمعلومات المضللة ونقص الموارد".

وأضافت السفيرة إيخهورست: "يركز عمل الاتحاد الأوروبي في مصر على التواصل بين الأفراد وتنمية المهارات والارتقاء بالكفاءة الصحفية في المشهد الإعلامي سريع التطور".

اقرأ أيضًا:

وزير السياحة لمصراوي: روسيا في صدارة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر

كيف يحمي قانون العمل الجديد من الفصل التعسفي بسبب المرض؟

شبورة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة (بيان بالتوقعات)