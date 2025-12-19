هيئة ميناء دمياط توقع عقود مشروعين لتعزيز التشغيل وتنظيم حركة الشاحنات

وقعت هيئة ميناء دمياط، عقود مشروعين استراتيجيين يستهدفان تنظيم حركة الشاحنات والمركبات، بما يتوافق مع تعزيز مفاهيم التحول الرقمي وتطبيق معايير الموانئ الذكية والخضراء، وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري إقامتها داخل الميناء.

وقع العقود عن هيئة ميناء دمياط، اللواء بحري طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة الهيئة، فيما وقّع عن شركة ألفا ترانس للطاقة، خالد العوا، وشادي البغدادي، وذلك بحضور اللواء بحري أحمد حمدي عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، والعميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار، وعدد من قيادات الهيئة.

وتشمل العقود الموقعة مشروع تجهيز وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم ساحات انتظار الشاحنات والمركبات، بما يحقق الانضباط والسيولة المرورية، ويسهم في تنظيم حركة دخول وخروج الشاحنات بصورة آمنة ومنضبطة، من خلال ساحات مجهزة وفق أحدث النظم التشغيلية والخدمية.

كما تضمن التوقيع مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم ميزان بسكول إلكتروني بعدد (2) طبلية (Smart & Green)، مزود بأحدث التقنيات الذكية، بما في ذلك أنظمة قراءة لوحات الشاحنات، وتقنيات التعرف اللاسلكي، وكاميرات المراقبة عالية الجودة، والحساسات الإلكترونية المتطورة، لضمان دقة الوزن ومنع أي تدخل بشري في إجراءات القياس، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة.

ويأتي توقيع هذين المشروعين في إطار رؤية هيئة ميناء دمياط لتكامل منظومة البنية التحتية الإلكترونية والتشغيل، ومواكبة المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها بالميناء، بما يعزز قدرته التنافسية، ويدعم مكانته كميناء محوري على خريطة التجارة والنقل البحري إقليميًا ودوليًا، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمجتمع المتعاملين مع الميناء.

