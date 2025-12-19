إعلان

السويدي وتركيا يكتسحان.. الحصر العددي لانتخابات ديرب نجم بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

03:53 ص 19/12/2025

إعلان الحصر العددي - الشرقية

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة السادسة، ومقرها مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة.

وجاء الإعلان عقب انتهاء أعمال الفرز وتجميع النتائج باللجنة العامة، حيث كشفت المؤشرات الأولية عن تقدم كبير للمرشح طلعت السويدي، مرشح حزب مستقبل وطن، يليه المرشح المستقل عبد الباقي تركيا.

جرت أعمال الحصر تحت إشراف قضائي كامل لضمان مطابقة الأصوات لمحاضر اللجان الفرعية، بما يعكس شفافية الماراثون الانتخابي الذي شهدته الدائرة السادسة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأوضح البيان الإحصائي الصادر عن اللجنة أن إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بدائرة ديرب نجم بلغ 428 ألفًا و579 ناخبًا، بينما أدلى 123 ألفًا و234 ناخبًا بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع.

وكشفت أعمال التدقيق والمراجعة أن إجمالي الأصوات الصحيحة بلغ 120 ألفًا و885 صوتاً، بينما وصلت الأصوات الباطلة إلى 2349 صوتًا.

وتمت عمليات العد وفقًا للضوابط القانونية المقررة، مع الالتزام بكافة معايير النزاهة التي تضمن حصر أصوات الناخبين بدقة متناهية قبل رفعها للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تصدر المرشح طلعت السويدي، مرشح حزب مستقبل وطن، بحصوله على 90 ألفًا و517 صوتًا، ليعزز موقعه في مقدمة الترتيب.

وحل المرشح المستقل عبد الباقي تركيا في المركز الثاني بحصوله على 54 ألفًا و578 صوتًا، بينما حصل المرشح المستقل أحمد الجوهري على 53 ألفًا و857 صوتًا، ونال حامد الصويني 42 ألفًا و818 صوتًا.

وتعد هذه الأرقام مؤشرات إحصائية ناتجة عن أعمال الحصر العددي المحلي، في انتظار الإعلان الرسمي والنهائي للنتائج من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتها الجهة المنوط بها ذلك قانونًا.

انتخابات مجلس النواب 2025 طلعت السويدي الحصر العددي نتائج الشرقية

