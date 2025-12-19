محمد صبحي يتصدر الحصر العددي بـ"منوف والسادات" بالمنوفية

أعلنت اللجان العامة بمحافظة المنوفية نتائج الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب 2025م عن الدائرة السادسة، التي تضم مدن منوف والسادات وسرس الليان.

جاء الإعلان عقب الانتهاء من تجميع ومراجعة كافة محاضر اللجان الفرعية، واعتمادها رسميًا تحت إشراف قضائي كامل.

وشهدت الدائرة ماراثونًا انتخابيًا حاسمًا، حيث جرت أعمال الحصر بدقة متناهية لضمان مطابقة النتائج الحسابية لما ورد في محاضر الاقتراع الرسمية التي تعكس إرادة الكتلة التصويتية بمدن وقرى الدائرة.

وأوضحت اللجان العامة في بيان رسمي أن الحصر العددي أسفر عن حصول محمد صبحي، مرشح حزب الجبهة الوطنية، على 48 ألفًا و297 صوتًا، بينما حصل المرشح أحمد أبو زيد على 3776 صوتًا.

وكشفت أعمال الفرز عن تسجيل 52 ألفًا و73 صوتًا صحيحًا، في مقابل 5921 صوتًا باطلًا جرى استبعادها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

وتعكس هذه الأرقام مؤشرات المشاركة الشعبية في الدائرة السادسة، حيث تم حصر كافة الأصوات بدقة بالغة تمهيدًا لرفعها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وجرت أعمال التصويت داخل عشرات المقرات واللجان الانتخابية المنتشرة في مدن منوف والسادات وسرس الليان والقرى التابعة لها، وسط تنظيم إداري وتأمين أمني مكثف لضمان انتظام العملية الانتخابية.

وتعد الدائرة السادسة واحدة من ست دوائر انتخابية رئيسية في محافظة المنوفية، حيث سارت الإجراءات منذ فتح اللجان وحتى انتهاء الفرز بسلاسة تامة.

ويظل إعلان النتائج النهائية والرسمية وتحديد الفائزين بالمقاعد البرلمانية من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها، والتي ستتولى اعتماد المؤشرات الحسابية عقب استكمال كافة المراجعات القانونية المطلوبة.