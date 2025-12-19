غلق صناديق الاقتراع وبدء أعمال الفرز بجنوب سيناء

أعلن المستشار النميري عبد الفتاح، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية ومقرها مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة.

وكشفت النتائج الأولية عن تقدم المرشح المستقل ماجد ربيع بحصوله على 8110 أصوات، مقابل حصول منافسه المستقل غريب حسان على 7607 أصوات.

وجاء هذا الإعلان بحضور المستشار محمد فهمي عبده، عضو اللجنة العامة، عقب انتهاء أعمال الفرز وتجميع المحاضر الرسمية الواردة من اللجان الفرعية التي وثقت إرادة الناخبين في هذه الجولة الحاسمة.

وأوضح البيان الإحصائي الصادر عن اللجنة أن إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بالدائرة الثانية بخليج العقبة بلغ 68 ألفًا و283 مواطنًا، أدلى منهم 16 ألفًا و299 ناخبًا بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وحصرت أعمال التدقيق القضائي 15 ألفًا و717 صوتًا صحيحًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة 582 صوتًا.

وجرت عمليات العد والمراجعة تحت إشراف قضائي كامل لضمان دقة النتائج الإحصائية، تمهيدًا لرفعها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتولى وحدها إعلان النتائج النهائية والرسمية للماراثون البرلماني.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام التاسعة مساء الخميس، لتختتم جولة الإعادة للمرحلة الثانية التي انطلقت داخل مصر على مدار يومين.

وشملت هذه المرحلة 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، منها محافظات القناة والدلتا والقاهرة وسيناء، حيث تنافس 202 مرشحًا للفوز بـ 101 مقعد بمجلس النواب.

وشهدت اللجان إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لتيسير عملية التصويت، وصولًا إلى مرحلة الفرز والحصر العددي التي جرت باللجان العامة، لترسم الملامح الأولية للتمثيل البرلماني القادم في محافظات المرحلة الثانية.