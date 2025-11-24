إعلان

وزير التموين يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

محمد سامي

10:53 ص 24/11/2025
    وزير التموين
أدلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد البطل العميد أحمد محمود مصطفى بالتجمع الأول بمحافظة القاهرة.

وأكد الدكتور شريف فاروق، عقب الإدلاء بصوته، أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، باعتباره واجبًا وطنيًا يعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم مسيرة التنمية والاستقرار.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تضع أسسًا راسخة لدولة ديمقراطية حديثة، تقوم على مؤسسات قوية وفاعلة، مؤكدًا ثقته في وعي الشعب المصري وقدرته على اختيار من يمثله تحت قبة مجلس النواب.

وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين داخل مصر، اليوم الإثنين، وتستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء.

شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية انتخابات مجلس النواب 2025

