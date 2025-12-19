اليوم.. الأوقاف تفتتح 18 مسجدًا ضمن خطة إعمار بيوت الله عز وجل

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 18 مسجدًا، تشمل إحلال وتجديد 11 مسجدًا، وصيانة وتطوير 7 مساجد.

وأعلنت الوزارة، وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025 حتى الآن، إلى 373 مسجدًا من بينها 280 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و93 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأكدت الوزارة، أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 بلغ 13862 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 24 مليارًا و375 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد، المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

محافظة المنيا

- تم إحلال وتجديد مسجد آل عبد الرازق بقرية أبو جرج - مركز بني مزار؛ ومسجد أولاد عطا بقرية دلجا - مركز دير مواس؛ ومسجد العزالية بقرية أبو قلتة - مركز ملوي؛ ومسجد سيف بعزبة سيف - مركز العدوة؛ ومسجد الحاج علي بقرية الشيخ مسعود - مركز العدوة.

محافظة الفيوم

- تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بقرية منيا الحيط - مركز إطسا؛ ومسجد المصابحة بقرية معصرة صاوي - مركز طامية؛ ومسجد أبو بكر الصديق بعزبة جيمي تادرس - مركز سنورس.

محافظة بني سويف

- تم إحلال وتجديد مسجد نور الإسلام بعزبة عبد الوارث بقرية الفنت - مركز الفشن؛ ومسجد الرحمة بقرية قلها - مركز إهناسيا؛ ومسجد عمر بن الخطاب بقرية طما فيوم - مركز إهناسيا.

- تم صيانة وتطوير مسجد باها الكبير - مركز بني سويف؛ ومسجد الرحمن بقرية أبو طبق - مركز الفشن.

محافظة سوهاج

- تم صيانة وتطوير مسجد البدر بقرية الغنيمية - مركز البلينا؛ ومسجد الرحمن آل عطية بقرية الشيخ مسعود - مركز طهطا؛ ومسجد نصر الإسلام بقرية نجع طايع - مركز المراغة.

محافظة المنوفية

- تم صيانة وتطوير مسجد الفوايد بقرية قلتى الكبرى - مركز الباجور.

محافظة الإسكندرية

- تم صيانة وتطوير مسجد عمر بن الخطاب بمنطقة مربع الورش - العامرية أول.

