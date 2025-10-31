مؤسسة بهية تحتفل بثمان سنوات من الدعم والعلاج للسيدات المصريات

كتب - أحمد جمعة:

أقامت مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان مؤتمرها الطبي في دورته الثامنة، متضمنًا العديد من الجلسات العلمية والورش التدريبية حول أحدث طرق العلاج الخاصة بمرض سرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر عنه، للسنة الثامنة على التوالي، وتزامنًا مع شهر أكتوبر الوردي، شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته المستشفى على هامش المؤتمر الطبي السابع، أعرب المهندس تامر شوقي عن أهمية الدور الحيوي والفعّال الذي تقوم به مؤسسة بهية تجاه جميع سيدات مصر، كما أعلن مجموعة من الأرقام الخاصة بإنجازات المؤسسة في مجال التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتي تخطّت 2400 ندوة، استفادت منها أكثر من 98 ألف سيدة على مستوى الجمهورية. كما أشار إلى أن المؤسسة استقبلت حتى الآن أكثر من 295 ألف سيدة، وأجرت ما يزيد على 26 ألف عملية جراحية، فضلًا عن 170 ألف جلسة علاج كيماوي، وأكثر من 250 ألف جلسة علاج إشعاعي، بالإضافة إلى 100 ألف جلسة علاج طبيعي.

وأعربت السيدة ليلى سالم، حفيدة السيدة بهية وهبي وعضو مجلس أمناء المؤسسة، عن فخرها الشديد بالإنجازات الحقيقية التي كانت منذ سنوات قليلة مجرد أحلام، وأصبحت اليوم واقعًا ملموسًا، وعلى رأسها فرع مستشفى بهية الشيخ زايد الذي سيستقبل نصف مليون سيدة سنويًا.

وأكدت أن دور مؤسسة بهية لا يقتصر على تقديم خدمة الكشف المبكر والعلاج المجاني فقط، بل يمتد إلى نشر الوعي الصحي بين جميع سيدات الجمهورية من خلال ندوات التوعية، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والمعنوي لمحاربات بهية من مريضات سرطان الثدي عبر جلسات الدعم النفسي والورش الفنية لتعليم الحرف اليدوية، وفصول محو الأمية، وتقديم الدعم للمحاربة وأُسرتها خلال رحلة العلاج.

ويشمل قسم الدعم النفسي داخل مستشفى بهية الشيخ زايد جناحًا متكاملًا يضم مشغلًا وورشًا فنية لتعليم الحرف اليدوية، وغرفًا للموسيقى والرسم.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عمارة، المدير التنفيذي لمجموعة مستشفيات بهية، على أهمية هذا الحدث السنوي الذي يعد علامة فارقة في تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وأحدث طرق العلاج، فضلًا عن استعراض أبرز إنجازات بهية خلال عشر سنوات. وأشار إلى أنه تم لأول مرة تنفيذ نقل حي للعمليات الجراحية من مستشفى بهية الشيخ زايد، حضره أكثر من 70 طبيبًا للاطلاع على أحدث التقنيات الجراحية.

كما أعرب عن فخره بافتتاح أحدث قسم للعلاج الإشعاعي في مصر داخل مستشفى بهية الشيخ زايد، مؤكدًا أن جميع الإنجازات والتغلب على التحديات ما كانت لتتحقق إلا بفضل الله تعالى، ثم بفضل فريق مخلص ومجتهد ومؤمن برسالة بهية، لأنها حكاية إبداع وإخلاص تتوارثها الأجيال.