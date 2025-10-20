إعلان

استمرار ارتفاع الحرارة وأمطار على بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

كتب- عمرو صالح:

09:17 م 20/10/2025
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد 21 أكتوبر على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء موضحا أنه يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر حار نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتوقعت الأرصاد أن تسود شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها والطرق المؤدية من وإلى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وفرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وعلى فترات متقطعة موضحا أنه من المتوقع ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

ونشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية مما يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.

