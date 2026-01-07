أرقام جلوس الطلاب المصريين في الخارج 2026

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة أرقام جلوس امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب المصريين المقيمين في الخارج، وذلك تمهيدًا لبدء امتحاناتهم وفق الجدول المعلن للعام الدراسي الحالي.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على أرقام الجلوس مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للطلبة بالخارج، من خلال الرابط التالي: هنا

وأكدت الوزارة أن الامتحانات ستُجرى إلكترونيًا عبر المنصة المخصصة لامتحانات أبنائنا في الخارج، لضمان سهولة الوصول ومواكبة التطور التكنولوجي في التعليم.

