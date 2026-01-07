إعلان

أرقام جلوس الطلاب المصريين في الخارج 2026

كتب : أحمد الجندي

12:59 م 07/01/2026

وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة أرقام جلوس امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب المصريين المقيمين في الخارج، وذلك تمهيدًا لبدء امتحاناتهم وفق الجدول المعلن للعام الدراسي الحالي.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على أرقام الجلوس مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص للطلبة بالخارج، من خلال الرابط التالي: هنا

وأكدت الوزارة أن الامتحانات ستُجرى إلكترونيًا عبر المنصة المخصصة لامتحانات أبنائنا في الخارج، لضمان سهولة الوصول ومواكبة التطور التكنولوجي في التعليم.

اقرأ أيضاً:

فرصة أخيرة لطلاب "أولى ثانوي".. التعليم تعيد امتحان البرمجة عبر "QUREO"

الطلاب المسموح لهم خوض الاختبارات التكميلية يناير 2026 والأوراق المطلوبة

حتى 15 يناير 2026.. مد فترة تسجيل ملفات إعادة التعيين للمعلمين

وزارة التربية والتعليم أرقام جلوس الطلاب الطلاب المصريين في الخارج

