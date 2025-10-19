إعلان

تحذير رسمي من حقن "مجهولة المصدر" لعلاج نقص فيتامين د

كتب : أحمد جمعة عسكر

10:37 ص 19/10/2025
أصدرت هيئة الدواء، تحذيرًا من عبوات "مجهولة المصدر" حقن "ستيروجيل" التي تستخدم لعلاج الكساح وهشاشة العظام والأمراض المرتبطة بنقص "فيتامين د".


وقالت الهيئة في منشور توعوي، إن التحذير يخص التشغيلة رقم "9998" لمستحضر "Sterogyl15 “H” Solution for I.M injection"، من إنتاج شركة "Desma-Italy".


وأرجعت الهيئة السبب إلى احتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر من الصنف المذكور؛ طبقا لإفادة وكيل شركة بلاتينيوم فارما صاحبة المستحضر الأصلي.


وشددت الهيئة على أن التشغيلة الواردة بالمنشور مجهولة المصدر، ولا يتم تداولها بسوق الدواء المصري، مشددة على ضرورة شراء المستحضرات الدوائية الحاصلة على ترخيص هيئة الدواء المصرية من الأماكن المرخصة فقط، وعدم الشراء عبر الإنترنت بشكل غير شرعي.

