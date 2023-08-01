بعد قليل.. بدء تنفيذ قطع الكهرباء عن هذه المناطق بالمحافظات

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كتب- محمد نصار:

يبدأ بعد قليل في تمام الساعة 12 ظهرا تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء وترشيد استهلاك الطاقة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

ويأتي ذلك وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء أمس الاثنين، من مواعيد قطع الكهرباء في كل منطقة على مستوى الجمهورية والتي يستمر تطبيقها طوال شهر أغسطس الجاري.

وتم نشر مواعيد فصل التيار الكهربائي أمس الاثنين عبر صفحة رئاسة مجلس الوزراء، كما نشرت كل محافظة مواعيد قطع الكهرباء عنها عبر حساباتها وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستهدف الحكومة من تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لتخفيف الضغط على محطات الكهرباء نتيجة التشغيل المتزايد الأمر الذي يستلزم استخدام كميات أكبر من الغاز الطبيعي.