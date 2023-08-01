بعد قليل.. بدء تنفيذ قطع الكهرباء عن هذه المناطق بالمحافظات
-
عرض 34 صورة
-
عرض 34 صورة
-
عرض 34 صورة
-
-
عرض 34 صورة
-
عرض 34 صورة
-
عرض 34 صورة
-
-
عرض 34 صورة
-
عرض 34 صورة
-
عرض 34 صورة
-
-
عرض 34 صورة
-
عرض 34 صورة
-
عرض 34 صورة
-
-
عرض 34 صورة
-
عرض 34 صورة
-
عرض 34 صورة
-
-
عرض 34 صورة
-
عرض 34 صورة
-
عرض 34 صورة
-
-
عرض 34 صورة
-
عرض 34 صورة
-
عرض 34 صورة
-
-
عرض 34 صورة
-
عرض 34 صورة
-
عرض 34 صورة
-
-
عرض 34 صورة
-
عرض 34 صورة
-
عرض 34 صورة
-
-
عرض 34 صورة
-
عرض 34 صورة
-
عرض 34 صورة
-
-
عرض 34 صورة
-
عرض 34 صورة
-
عرض 34 صورة
-
-
عرض 34 صورة
كتب- محمد نصار:
يبدأ بعد قليل في تمام الساعة 12 ظهرا تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء وترشيد استهلاك الطاقة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
ويأتي ذلك وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء أمس الاثنين، من مواعيد قطع الكهرباء في كل منطقة على مستوى الجمهورية والتي يستمر تطبيقها طوال شهر أغسطس الجاري.
وتم نشر مواعيد فصل التيار الكهربائي أمس الاثنين عبر صفحة رئاسة مجلس الوزراء، كما نشرت كل محافظة مواعيد قطع الكهرباء عنها عبر حساباتها وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتستهدف الحكومة من تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لتخفيف الضغط على محطات الكهرباء نتيجة التشغيل المتزايد الأمر الذي يستلزم استخدام كميات أكبر من الغاز الطبيعي.
سوق مصراوى
-
أحدث صيحات موضة الحقائب النسائية لعام 2023 بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
5 نصائح مهمة قبل شراء ميكروويف جديدتفاصيل
-
أحدث صيحات الملابس الرياضية للنساء لصيف 2023تفاصيل
-
بخصم حتى 24%.. أفضل حفاضات أطفال مريحة ولا تسبب حساسيةتفاصيل
-
أفضل أنواع شيكولاته خالية من السكر للدايت والنباتيينتفاصيل
-
كيف تكسب قلب مواليد برج الأسد بسهولة؟تفاصيل
فيديو قد يعجبك: