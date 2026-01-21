إعلان

الخميس.. موسوعة "الخشت" للأديان العالمية في ندوة فكرية بمعرض الكتاب

كتب : عمر صبري

12:36 م 21/01/2026

موسوعة الخشت للأديان العالمية

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، في نسخته الـ 57، ندوة فكرية رفيعة المستوى لمناقشة كتاب «موسوعة الأديان العالمية»، أحدث الإنتاجات الفكرية للدكتور محمد عثمان الخشت أحد أبرز المفكرين العرب في مجال فلسفة الدين ورئيس جامعة القاهرة السابق وعضو المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وذلك يوم الخميس الموافق 22 يناير، بقاعة كاتب وكتاب (بلازا 1).

وبحسب بيان، تأتي هذه الندوة ضمن البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث يدير الندوة الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ويشارك في النقاش كل من الدكتور حسن حماد عميد كلية الآداب جامعة الزقازيق سابقًا، والدكتور غيضان السيد علي أستاذ الفلسفة الحديث بجامعة بني سويف، وتنسيق عيد عبد الحليم، حيث تتناول الندوة الأبعاد الفكرية والمعرفية للموسوعة، وما تطرحه من قراءة علمية مقارنة للأديان لبناء وعي ديني ومعرفي قائم على المنهج العلمي.

وتُعد الموسوعة، الصادرة في ستة أجزاء شاملة، أضخم عمل فكري ومعرفي في العالم العربي يشمل كافة الأديان الكبرى والصغرى، ويسعى إلى تقديم معالجة غير تقليدية لقضايا الأديان تتجاوز السرد التاريخي أو التفسيرات الدينية التقليدية، لتغوص في التفاعلات العميقة بين الأديان والفكر الفلسفي والعلوم الإنسانية والطبيعية، وتقدم منظورًا نقديًا وتحليليًا يعيد التفكير في العلاقة بين الدين والعقل، وبين التنوع الديني والتعايش الإنساني.

وتبرز الموسوعة تداخل الدين مع علم النفس، والأنثروبولوجيا، وعلم الاجتماع، والدراسات المقارنة، والعلاقات بين الدين والعلم، إذ تسعى إلى تقديم تحليلات عقلانية لقضايا الدين، وتؤسس لخطاب ديني عالمي جديد يقوم على احترام التنوع ونبذ التطرف والإقصاء، مع التأكيد على التوازن بين المساحات المشتركة والاختلافات الجوهرية بين الأديان.

